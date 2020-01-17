Российский агроэкспорт с 2000 года увеличился в 20 раз

За пять лет с введения санкций Россия перешла от импортозамещения к экспортной модели развития АПК, заявил "на полях" 85-й международной выставки-ярмарки "Зеленая неделя 2020" в Берлине замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. "За последние 10 лет производство сельхозпродукции в России выросло более чем в 2 раза, что позволяет поставлять значительные объемы продовольствия на мировой рынок. В прошлом году экспорт сельхозпродукции составил более 25 миллиардов долларов, и по сравнению с 2000 годом вырос почти в 20 раз", - сообщил замминистра.

При этом, по словам Сергея Левина, потенциал прямых поставок немецкого продовольствия на российский рынок исчерпан. Перспектива - в привлечении немецких инвестиций в производство продукции на территории России для экспорта в третьи страны. Примером успешной реализации крупных долгосрочных германских бизнес-проектов в нашей стране Сергей Левин назвал деятельность группы компаний "АПК ДОН" по производству комбикормов и сотрудничество с немецкими компаниями "КЛААС" и "Солана", которые занимаются поставками сельхозтехники и семенного картофеля.

"Большим потенциалом обладает локализация производства семян высокой репродукции для получения сортов, зарегистрированных в России, а также производство в нашей стране средств защиты растений. Подобную деятельность уже ведет один из мировых лидеров "Сингента", - сообщили в минсельхозе.

Важная составляющая российско-германского двустороннего сотрудничества - научные исследования, а также взаимодействие в сфере органического сельского хозяйства. Российская сторона заинтересована в зарубежном опыте по этому направлению, а также в наращивании экспорта органики.

С 1 января 2020 года в России вступил в силу Федеральный закон "Об органической продукции", который создаст систему ее сертификации и маркировки. Кстати, крупнейший производитель молока в России - компания "Эко-Нива" выпускает органическое молоко, которое поставляется в Латвию в качестве сырья для органического детского питания, в том числе и для немецкого рынка.

Сергей Левин подчеркнул, что Россия готова и дальше активно работать с немецкими партнерами по всем сельскохозяйственным направлениям и рассчитывает на принцип взаимности.