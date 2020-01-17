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17.01.2020 22:06
Рубрика: Культура

В Израиле раскопали сакральный артефакт возрастом 2800 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Azusa Pacific University in California Фото: Azusa Pacific University in California
Фото: Azusa Pacific University in California

Израильские археологи при проведении раскопок на севере страны в местечке Авель-Бет-Маака, которое упоминается много раз в еврейской Библии, обнаружили 2800-летний кувшин с надписью на иврите, означающей имя бога Яхве.

Как сообщает Live Science, кувшин был найден рядом с несколькими другими подобными сосудами. Артефакты находились в комнате, которая на данный момент раскопана лишь частично.

Фото: Dr. Michal Wojenka from the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University
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Ценность кувшина заключается в том, что на нем имеется важная надпись, имеющая сакральное значение. Она гласит, что сосуд принадлежал человеку, чье имя можно перевести как "Бенайо" или "Бенаяу".

"Бенайо или Бенаяу - это яхвистское имя, поскольку оно включает часть имени Яхве, - говорит Роберт Маллинс, профессор кафедры библейских и религиозных исследований Тихоокеанского университета Азуза в Калифорнии, который является соруководителем раскопок в Авель-Бет-Маака. - Вероятно, этот человек поклонялся Яхве, Богу Израиля. На севере имена, упоминающие Яхве, обычно заканчивались еврейскими буквами, которые можно перевести как "йо" или "яу".

Яхве - это одно из многочисленных имен Бога в иудаизме. Другие часто встречающиеся варианты его произношения - Йахве, Ягве и Иегова. В еврейской Библии имя Яхве упоминается тысячи раз, намного чаще, чем какие-либо другие имена Бога.

Возраст находки превышает 2800 лет. Что касается других кувшинов, найденных при раскопках, то они тоже представляют археологическую ценность. Например, в одном из них был обнаружен засохший осадок. Его изучение позволит установить, что именно хранилось в кувшине.

Вероятнее всего, это было вино. Возможно, химический анализ позволит даже восстановить его состав, вкус и цвет - подобное уже практикуется современными учеными.

Кроме того, если в кувшинах действительно хранилось вино, то можно будет предположить, что Бенайо был виноделом. К тому же, при проведении раскопок археологи обнаружили остатки так называемой виноградной ямы.

Маллинс отмечает, что земля в Абель-Бет-Маака идеально подходит для выращивания винограда и производства вина. Археологи возобновят раскопки этим летом. Они планируют раскопать комнату целиком и надеются найти и другие кувшины с надписями на них.

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