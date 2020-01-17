Сергей Карякин уже дважды поднимался на подиумы "Дакара "

Серебряный призер в зачете мотовездеходов ралли-марафона в Саудовской Аравии Сергей Карякин, обратили внимание в спортивном сообществе России, за неделю до своего 29-летия, добился 17 января и существенного "статистического достижения ".

Болельщики и поклонники спортсмена напомнили, что еще три года назад он стал лидером "Дакара " в зачете квадроциклов. Таким образом, в летопись отечественного мотоспорта, можно считать, добавлена еще одна страница. Молодой пилот стал первым гонщиком нашей страны, который за шесть лет участия в состязаниях, уже в двух категориях занимал подиум трансконтинентального марафона.

Кстати, буквально накануне, в четверг, Сергей Карякин аккуратно дал понять в интервью пресс-службе команды Snag Racing, что приложит все усилия, чтобы показать максимум на заключительном этапе. "Дюны серьезные, местами опасные и непредсказуемые, - делился впечатлениями гонщик. - Их перепад настолько быстрый, что невозможно сразу сориентироваться в направлении. Сошли сразу несколько экипажей, и, наверное, за день до финиша - это самое обидное".

А вот сожалений, что финиш приближается, у пилота не ощущалось. "Честно могу сказать, мы накатались вдоволь, - признался Карякин. - Еду с осознанием того, что нужно хорошо сделать свою работу и думаю, у нас все получится", - сказал спортсмен и как в воду глядел.