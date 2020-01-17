Сергей Лавров отчитался о действиях внешнеполитического ведомства

Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам прошедшего года была, даже в частностях, посвящена тому, где сегодня на мировой геополитической линейке расположена Россия, каковы ее влияние и возможности, косвенно оценивала состоявшиеся мировые события как результат 20-летия внешней политики нашего государства под управлением Владимира Путина.

Без внимания не остались вопросы о том, удалось ли Москве заставить Запад считаться с собой, верно ли утверждать, что наша ставка на многополярный мир, сделанная два десятилетия назад, оказалась успешной и на каких направлениях удалось совершить прорыв, а где мы лишь рассчитываем на будущие изменения? Бросалось в глаза, что на пресс-конференции глава ведомства не пытался приукрасить достижения МИДа, ради красного словца приписать ему несуществующие успехи, тем более придать мероприятию помпезность, скажем честно, никогда ранее ему не свойственную. Лавров пояснил, что уже реализовала Москва в глобальном внешнеполитическом пространстве, где и по чьей вине подходы России встречали противодействие и каким ему видится будущее мира в новом году. Дав конкретные, развернутые ответы по международной повестке, Лавров помимо фактов и цифр, в первую очередь, стремился донести до СМИ сложившиеся ко дню сегодняшнему на дипломатическом пространстве тенденции при разрешении острых, глубинных кризисов. Из ответов и.о министра становилось понятным, что, наряду с безусловными тактическими успехами Москвы и ее союзников, в мире сохраняется множество запутанных проблем, по которым идет поиск компромиссов, иногда без особых надежд на быстрый успех, как, например, урегулирование в Ливии.

В условиях, когда, как сказал Лавров, открывая пресс-конференцию, "мир продолжает лихорадить", Запад и, прежде всего, США проводят агрессивную линию, а между странами "сложился дефицит доверия", российская внешняя политика не может не считаться с внешними обстоятельствами. Сегодня она, в первую очередь, направлена на снижение глобальной напряженности. В своем выступлении перед федеральным собранием РФ президент Владимир Путин говорил об огромной ответственности ведущих мировых держав за сохранение мира, в том числе, повышение роли ведущих мировых институтов, в первую очередь, Совета безопасности ООН. Лавров подтвердил, что с этим подходом согласны подавляющее большинство стран. Однако, главенствующая роль ООН в разрешении кризисов, которую Москва защищает твердо и последовательно, по-прежнему сталкивается с желанием Вашингтона подменить международное право устраивающими исключительно Белый дом и его союзников правилами.

"Запад пытается сдерживать становление крупных держав, США хотят один на один разбираться с потенциальными конкурентами", - считает Лавров. Для достижения целей в ход идут санкции и протекционизм, закулисные угрозы и щедрые обещания. Все это Россия наблюдала в прошедшем году, да и не только в прошедшем. На пресс-конференции Лавров напомнил о том, что недавнее решение Британии, Германии и Франции - участников ядерной сделки с Ираном - инициировать процесс по выходу из атомного соглашения было, по его сведениям, обусловлено угрозами со стороны администрации США в адрес этих трех государств. До руководства европейских стран в ультимативной форме было доведено, что их дальнейшие попытки обойти американские санкции в отношении Тегерана, приведут к повышению пошлин на наиболее значимые европейские товары, поставляемые в США. В этой связи Лавров напомнил слова Владимира Путина о том, что страны Евросоюза неизбежно воспользуются действиями Ирана, чтобы полностью свалить на него вину за срыв ядерного соглашения и избежать ответственности за неспособность выполнить свою часть сделки.

Но это лишь один из примеров того, как коллективный Запад расправляется с государствами, которые, как он считает, угрожают сложившемуся миропорядку, или тяготеют к национально ориентированной внешней политике. "Трудно предвидеть, как поведут себя американские коллеги в дальнейшем", - признался Лавров.

На пресс-конференции неоднократно поднималась тема проводимой США политики, которая официально "заточена" на противодействие России - это прозвучало и в вопросе о закупке Японией компонентов противоракетной обороны у Пентагона, и при обсуждении перспектив урегулирования ирано-американского кризиса, вызванного провокационным убийством на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

Тем не менее, и.о. министра иностранных дел ни разу не поддался соблазну свалить на Вашингтон возникающие у российской дипломатии проблемы, перевести Белый дом в разряд недоговороспособных партнеров. Российская внешняя политика, которую проводила наша страна в прошедшем году, была, если судить по выступлению Лаврова, в первую очередь, прагматичной и реалистичной. Среди ее успехов и.о. министра назвал, помимо впечатляющих результатов, полученных на сирийском треке, расширение внешних связей с Евразийским экономическим сообществом, повышение уровня международной координации России и Китая, в том числе на ооновской площадке, подвижки в российско-украинском урегулировании и расширение связей с Африканским континентом. В число приоритетных задач для внешнеполитического ведомства на нынешний год Лавров включил предотвращение гонки вооружений в космосе, сохранение ведущей роли Совета безопасности ООН в международных делах и проведение мероприятий в Москве по случаю празднования 75-летия победы Советского союза над нацизмом.

Лавров признал, что по итогам прошлого года немногим международным организациям удалось оградить себя от "идеологизации и политизации" (в качестве примера тех, кому это удалось и.о. министра привел Арктический совет). Идеологические установки, наряду с откровенным политиканством в ряде стран, становились инструментом для продвижения на европейском рынке неблаговидных внешнеполитических целей.

На пресс-конференции Лаврова спросили о том, как защитить историческую правду в ситуации, когда Прибалтика и Польша стремятся оболгать Россию. Мы приводим конкретные факты, а у них реакция по принципу "на воре шапка горит" считает и.о. министра. В связи с открывающимися 23 января мероприятиями в Израиле по случаю 75-летия освобождения концлагеря Освенцим Лавров рассказал о том, как представители Варшавы пытаются убедить западных участников этой встречи, чтобы те выступили с изложением польской точки зрения на события Второй мировой войны. При этом диалог Москвы с польской стороной, который ранее велся на основе архивных документов, - диалог сложный, но вместе с тем ставящий целью сблизить позиции на основе установленных фактов, - по инициативе Варшавы был прекращен. Более того, поляки недавно заявили, что готовы охранять только памятники павшим советским воинам, расположенные на кладбищах. "Мы наблюдаем мелочность, утрату чувства человеческой порядочности", - брезгливо констатировал Лавров.

Непростая ситуация сложилась с продлением договора о Стратегических наступательных вооружениях между Россией и США (CНВ-3), действие которого завершается через год. По словам Лаврова, "Россия обсуждает эту тему с американцами, но они не дают окончательного ответа, все подвешивают". В этой связи и.о. министра напомнил о предложении Владимира Путина продлить соглашение без предварительных условий на время, чтобы использовать его для обсуждения нового договора, который бы устроил все стороны. Но в Белом доме избегают определенности по этому вопросу.

Поднятые на пресс-конференции вопросы и ответы на них Лаврова выглядят достойной демонстрацией того, насколько существенно за прошедшие 20 лет Россия изменила мир и среду, в которой реализуется ее внешняя политика. Совершенные Москвой дипломатические прорывы на самых различных направлениях, о чем, где подробно, а где бегло, упоминал и.о. министра - прорывы, совершенные на пространстве от Африки и Азии до Латинской Америки, где наша страна отстаивает свои интересы и защищает союзников, существенно поменяли прежнюю однополярную повестку дня, внесли в нее принципиально новые темы, по которым ранее мнение Москвы игнорировалось.

Сегодня мир не такой, каким он был на рубеже тысячелетий, и пресс-конференция Лаврова еще раз подтвердила: Россия перешла к инициативной внешней политике, прагматичной, основанной на компромиссах, но вместе с тем реализующей долгосрочные национальные интересы. При этом надо признать, что внешнеполитические проблемы, на которых заостряли внимание Лаврова журналисты, во многом остаются нерешенными из-за болезненного восприятия политики Москвы со стороны тех сил, кто в прошлом привык не считаться с нашей страной и ее союзниками, и теперь ностальгирует по этим ушедшим в лету временам.