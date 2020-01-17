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17.01.2020 12:39
Рубрика: Власть

Сергей Лавров ответил, останется ли он министром

Текст: Екатерина Забродина

Исполняющему обязанности министра иностранных дел России Сергею Лаврову задали на большой пресс-конференции, наверное, самый ожидаемый и интригующий вопрос последних дней - будет ли он возглавлять МИД РФ и дальше, в новом правительстве. Как и следовало ожидать, дипломат дипломатично сохранил интригу.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Зал рассмеялся, когда журналистка напрямую спросила Лаврова:

- Вы будете министром? Хотите и дальше работать в этой должности?

Шеф российской дипломатии ответил, не раздумывая:

- Мне поручили исполнять обязанности три дня назад - и я исполняю.

И тоже многозначительно улыбнулся.

Напомним, что новость об отставке кабинета министров застала Сергея Лаврова во время рабочей поездки по странам Южной и Центральной Азии. Так вышло, что начинал он ее министром, а завершил - исполняющим обязанности главы МИД.

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