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Сериал "Лучше звоните Солу" закрывается

Новости
    17.01.2020, 14:34
Текст:   Олег Усков

Еще один повод для нескончаемой грусти - у нас для вас, по традиции, две новости, одна из которых хорошая, а вторая - сами понимаете

С одной стороны, сериал "Лучше звоните Солу", спин-офф-приквел криминальной саги "Во все тяжкие", уже продлен на шестой сезон - еще до премьеры пятого. С другой - он станет для этого великолепного шоу финальным!

Об этом было объявлено во время нынешнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков.

Плачь, плачь, танцуй, танцуй…

Премьера пятого сезона - на AMC 23 февраля. Вот здесь мы собрали для вас все его тизеры.

Шестой выйдет в 2021-м.

Рецензия на четвертый сезон - здесь.

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