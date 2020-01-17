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17.01.2020 12:49
Рубрика: Общество

Польские археологи нашли в старой синагоге "сенсационный" клад

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr. Michal Wojenka from the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University Фото: Dr. Michal Wojenka from the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University
Фото: Dr. Michal Wojenka from the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University

Польские археологи, работающие на раскопках в здании старой синагоги в городе Малопольске, обнаружили частично истлевший деревянный сундук, в котором был спрятан необычный клад с предметами XIX столетия.

О находке, которую польские исследователи назвали сенсационной, рассказало издание The First News. Клад был найден при раскопках в здании синагоги, расположенной в местечке Величко. Ценности были сложены в деревянный сундук высотой 80 см, шириной 70 см и длиной 130 см. Дерево истлело, однако содержимое ящика прекрасно сохранилось.

Фото: J. Krolikowski / Institute of Archaeology of the University of Warsaw
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Всего в нем находилось около 350 предметов, в том числе серебряная чаша, пять подсвечников, детали для четырех или пяти латунных люстр и два больших коричневых сосуда с декоративными ручками и еврейскими надписями.  Все предметы были плотно упакованы вместе, зачастую один внутри другого.

Вопрос о том, кто зарыл это сокровище, пока остается открытым. Доктор Михал Войенка из Института археологии Ягеллонского университета, который руководил раскопками, отметил, что найти клад помогло пробное отверстие в стене. По сути, ценности были обнаружены случайно.

Датирование клада тоже представляет сложность. Дело в том, что большинство предметов, вероятно, относятся к XIX веку. Однако в сундуке также были найдены значки от 18 офицерских фуражек. На них изображены инициалы австро-венгерского императора Франца-Иосифа. Это означает, что в сундук с сокровищами эти фуражки попали в конце XIX или начале XX века.

Доктор Войенка предположил, что армейские фуражки могли быть использованы для выравнивания клада, поскольку все значки находились на дне. Ткань фуражек со временем истлела. Также в сундуке были обнаружены военные нагрудные знаки, причем с синагогальным орнаментом, что, по мнению исследователей, выглядит весьма странно.

К слову, в 1914 году город Малопольск был занят русской армией, после того как австро-венгры отступили, проиграв бои за Краков. Что касается синагоги, то она датируется второй половиной XVIII века. Этот храм расположен в бывшем еврейском районе города.

Во время Второй мировой войны здание было разрушено нацистами. После 1945 года и до последнего времени оно использовалось в качестве склада.

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