"Синяя Армада" России признана вне конкуренции по итогам "Дакара"

В летопись героического "Дакара" в семнадцатый раз вписана золотыми буквами победа отечественного автоспорта, а экипаж Андрея Каргинова во второй раз стал победителем ралли-марафона. Второе место сумел отстоять его партнер по команде Антон Шибалов. Третьим по итогам ралли-рейда стал белорус Сергей Вязович на "Красном зубре".

В том что камские пилоты заслуженно считаются фаворитами любой гонки, в которой себя заявляют, у экспертного сообщества уже долгие годы не возникает сомнений. Ведь свою первую победу на "Дакаре" дружина из Набережных Челнов одержала почти четверть века назад, когда "Золотой бедуин" впервые был вручен экипажу Виктора Московских.

А спустя четыре года свой первый триумф отпраздновал нынешний руководитель гоночной команды Владимир Чагин, который на алтарь общей победы принес еще шесть "бедуинов". И нынешний многодневный "Дакар"-2020, несмотря на смену локации и переезд из Южной Америки в легендарные пески Саудовской Аравии, только добавил камазовской дружине дополнительный градус азарта и куража.

Комментаторы с первых дней аравийской гонки, протянувшейся почти на восемь тысяч километров, обратили внимание, что экипажи российской "Синей Армады" настойчиво взвинчивали нагрузки и устремились за заветным "Золотым бедуином" стремительней многих своих соперников.

Но это только внешняя, созерцательная сторона увлекательного марафона. Ведь загадка профессиональной интуиции в том и состоит, чтобы, управляя эмоциями, уметь хладнокровно оценивать экстремальные ситуации и в самый отчаянный момент кинжально разрубать гордиев узел в запутанных лабиринтах дакаровского бездорожья.

Ах, как важно уметь буквально за секунду досчитать в уме до десяти, прежде чем принять единственно верное решение. Ведь даже перед самым закатом трансконтинентального марафона его величество случай способен вбить осиновый кол в прогнозы и результаты итогов, предостерегают "торопыжек" убеленные опытом мэтры спортивных дуэлей.

Вот и в пресс-центре еще накануне загадочно обронили, что в финальный заезд, который протянется 17 января на запад Саудовской Аравии и финиширует в сорока километрах от столицы королевства Эр-Рияда, может внести изменения в классификацию пилотов. Свой намек они туманно пояснили тем, что именно в пятницу гонщикам будет предложено несколько сложных навигационных головоломок, которые с первого раза разгадать вряд ли удастся.

В качестве дополнительного бонуса под занавес "Дакара" организаторы предложили экипажам пройти специальную 20-километровую секцию, не входящую в общий зачет, но которая, по их логике, определит победителя специального трофея "Аль-Киддия", финальной точки на карте аравийского ралли. Правда, заключительный спецучасток в пятницу оказался сокращен до 167 километров из-за строительных работ на нефтепроводе в районе маршрута, сообщил официальный сайт ралли.

Следить за результатами на табло приходилось ежеминутно - они обновляются чуть ли не со скоростью гоночных экипажей. И, судя по промежуточным данным, российские экипажи уверенно выдерживали взятый темп. Стоит напомнить, что лучшим в прошедший четверг тоже стал экипаж Андрея Каргинова. Для него эта победа тогда была шестой на "Дакаре"-2020. Правда, сам камазовский пилот утверждает, что "побеждает в гонке не пилот, а экипаж".

Не смог навязать накануне борьбу коллегам по Союзному государству и занимающий третью строчку в общекомандном зачете белорусский пилот на "Красном зубре" Сергей Вязович. Днем раньше он столкнулся с технической проблемой на трассе, и на бивуаке в Шубайтахе одна из машин партнеров по команде стала донором для капотного грузовика.

Российский гонщик Сергей Карякин, который в аравийских песках выступает в классе мотовездеходов, показал за день до финиша шестой результат, уступив победителю дня Франсиско Лопесу Контардо 16 минут 19 секунд. Несмотря на это Сергей смог удержаться на второй позиции в общем зачете.

Что касается распределения золота бедуинов в остальных четырех зачетах, то у парней в мотоциклетных шлемах в этом году оно принесло славу американскому пилоту Рикки Брабеку, а наш Дмитрий Агошков пока занял в этом зачете скромное 46-е место.

В классе автомобилей лучшим стал Карлос Сайнс-старший. И хотя на последнем этапе Сайнса опередили и катарец Нассер Аль-Аттия, и француз Стефан Петерансель, его главные преследователи, но благодаря преимуществу, добытому ранее, испанец заслуженно увозит домой "Золотого бедуина".

А чилиец Игнасио Касале на Yamaha стал лучшим в зачете квадроциклов. Он в третий раз стал победителем "Дакара". Эксперты напоминают, что вместе с аргентинцем Маркосом Патронелли он признан лидером по количеству титулов в этом классе машин.