Сирийские военные ликвидировали 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

Боевики террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) совершили атаку на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил глава российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков. При отражении этой атаки более 50 нападавших были уничтожены.

"При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один "джихад-мобиль", - передает РИА Новости слова российского военного.

Кроме того, по словам Боренкова, боевики запустили дрон, при помощи которого сбросили на позиции военных взрывное устройство. При взрыве погибли двое военнослужащих армии САР и еще четверо были ранены.