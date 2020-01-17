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Смартфон Xiaomi за 10 тысяч рублей стал самым популярным в России

Текст:   Антон Благовещенский
17.01.2020,  
17:56
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Аналитики "Яндекс.Маркета" назвали самые популярные модели смартфонов 2019 году. Исследование основывается на переходах пользователей в интернет-магазины в течение всего прошлого года.

Десятка самых популярных смартфонов выглядит так:

1. Xiaomi Redmi Note 7 4/64 ГБ

2. Samsung Galaxy A50 64 ГБ

3. Apple iPhone Xr 64 ГБ

4. Xiaomi Redmi 6A 2/16 ГБ

5. Honor 8X 4/64 ГБ

6. Apple iPhone Xr 128 ГБ

7. Samsung Galaxy S10e 6/128 ГБ

8. Xiaomi Redmi 7 3/32 ГБ

9. Apple iPhone 7 32 ГБ

10. Apple iPhone X 64 ГБ

В "Яндекс.Маркете" отмечают, что кнопочными телефонами интересовались лишь три процента пользователей сервиса.

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Что касается цен, то более половины переходов с сайта сервиса в интернет-магазины пришлось на предложения до 16300 рублей. Основными критериями стали поддержка двух SIM-карт, модуль бесконтактной оплаты и объем памяти - более трети покупателей предпочли модель с 64 Гб постоянной и 4 Гб оперативной. Наиболее популярная емкость аккумулятора - 3500-4499 мАч.

Лидер рейтинга предпочтений россиян, Xiaomi Redmi Note 7 в конфигурации 6/64 Гб, продается по цене от 10230 рублей.

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Фото: pixabay.com
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