"Солнышко", "люблю", "йцукен". Названы самые неудачные пароли россиян

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Компания DeviceLock опубликовала список наиболее популярных паролей, которые россияне используют для доступа к различным онлайновым сервисам. Данные собирались на основе различных утечек информации, содержащих почти пять миллиардов паролей.
Десятка самых популярных (то есть легко взламываемых) паролей выглядит так:
- 123456
- 123456789
- qwerty
- 12345
- password
- 12345678
- qwerty123
- 1q2w3e
- 111111
- 1234567890
В большинстве случаев российские пользователи используют те же самые неудачные пароли, что и зарубежные.
Отдельным списком идут наиболее популярные кириллические пароли:
- пароль
- йцукен
- я
- любовь
- привет
- наташа
- люблю
- максим
- андрей
- солнышко