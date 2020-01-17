"Солнышко", "люблю", "йцукен". Названы самые неудачные пароли россиян

Компания DeviceLock опубликовала список наиболее популярных паролей, которые россияне используют для доступа к различным онлайновым сервисам. Данные собирались на основе различных утечек информации, содержащих почти пять миллиардов паролей.

Десятка самых популярных (то есть легко взламываемых) паролей выглядит так:

- 123456

- 123456789

- qwerty

- 12345

- password

- 12345678

- qwerty123

- 1q2w3e

- 111111

- 1234567890

В большинстве случаев российские пользователи используют те же самые неудачные пароли, что и зарубежные.

Отдельным списком идут наиболее популярные кириллические пароли:

- пароль

- йцукен

- я

- любовь

- привет

- наташа

- люблю

- максим

- андрей

- солнышко