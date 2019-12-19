Названы неудачные пароли, которыми пользуются чаще всего

Компания Splashdata вслед за коллегами из NordPass выпустила свою версию списка худших в мире паролей по итогам 2019 года. Именно эти комбинации цифр и букв используются наиболее часто и оставляют учетную запись без защиты.

На первом месте, как и годом ранее, расположилась комбинация "123456" - это говорит о том, что большинство людей не готовы придумывать сложный пароль для защиты страницы в соцсети или ящика электронной почты.

В пятерку лидеров, если их можно так назвать, вошли сочетания "123456789", "qwerty", "password" и "1234567". Новички рейтинга - "1q2w3e4r", "123qwe" и "qwertyuiop". Отмечается, что из списка пропал пароль "donald", появившийся там в 2018 году, а "password" впервые выбыл из лидирующей тройки.

Стоит заметить, что в рейтинге худших паролей по версии NordPass лидирует пароль "123456".