Состоялась онлайн-премьера комедийного сериала о русских хакерах

В России состоялась премьера сериала Russian Hackers Life.

Причудливая комедия, исполненная в формате мокьюментари и прежде активно анонсировавшаяся на YouTube, теперь целиком - шесть коротких серий - выложена в онлайн-кинотаеатре Okko.

Сюжет следующий: компьютерные нёрды Фёдор, Борис и Игнат решают, что бы это ни значило, "взломать мир во имя цифровой свободы, равенства и братства", и во время этой отчаянной миссии их снимает телекомпания America Tomorrow - американцев, как известно, тема русских хакеров будоражит до сих пор.

Контракт с телевизионщиками подразумевает общение только на английском языке, поэтому сериал снят целиком на рунглише. Помимо этой нетривиальной находки, "Рашн хакерс лайф" предлагает обилие отсылок на старинные фильмы, игры и прочие явления, милые сердцам тех, кто вырос в девяностые, а также упоминания современной политической повестки.

Герои живут во Вселенной Хакинга, поклоняются Хаканубису, продвигают свою операционную систему Fediantosh, взламывают Twitter Дональда Трампа, ведут тёмные делишки с коммунистами Кубы и Китая, а также воюют с другом детства Львом, основавшим корпорацию Levtendo.

Весьма в целом незамысловатый юмор (очевидным образом сказываются "кавээновские" корни) нередко, однако, будет понятен лишь целевой аудитории (явно имеющей много общего с Фёдором, Борисом и Игнатом), и даже краткие разъяснения происходящего, которыми авторы любезно снабдили каждую серию, вероятно, в этом вихре безумия помогут не всем. Но носители эффектных усов и пёстрых бандан наверняка оценят.