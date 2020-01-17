Новости

Tesla показала эскиз таинственной новинки 17:09
Реновация пришла еще в один район Москвы 17:03
Москва внедряет цифровые технологии в здравоохранении 16:50
В Красноярском крае транспортер с рабочими провалился под лед 16:45
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении 16:28
Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии 16:27
Россия начинает экспорт говядины в Китай 16:26
Нижегородец убил нечестного продавца автомобиля 16:26
Модель Ксения Пунтус прояснила обстоятельства своего падения из окна 16:20
Под Вологдой бойцовская собака покусала шестерых учеников в здании школы 16:17
Более 20 тысяч человек посетили форум "Здоровая Москва" в день открытия 16:12
В Крещение более 100 храмов получат дополнительное водоснабжение 16:09
В Азербайджане найден редкий титул Сулеймана Великолепного 16:09
В Санкт-Петербурге нашли загадочную картину-перевертыш 16:08
На Урале засудили турфирму за замену экскурсии в храм на водочный завод 16:04
Путин приедет в Берлин на конференцию по Ливии 16:02
Как себя защитить от головной боли 16:00
Путин получил письмо от ливийского маршала Хафтара 15:57
На Кубани завели новое дело на руководителей минсельхоза края 15:49
В Крещение впервые можно будет искупаться в купели на родине Салтыкова-Щедрина 15:47
Каргинов: На "Дакаре" было важно показать преимущество российской техники 15:45
Испытания новейшего пистолета "Аспид" показали на видео 15:43
Истребители Балтфлота провели воздушные бои над морем 15:38
Открыта новая яркая комета 15:30
Сергей Карякин уже дважды поднимался на подиумы "Дакара" 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
17.01.2020 16:09
Рубрика: Культура

В Азербайджане найден редкий титул Сулеймана Великолепного

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

В Азербайджане в архивах Национальной академии наук специалисты обнаружили титул - редкий древний документ, датируемый эпохой правления османского султана Сулеймана Великолепного.

Об открытии рассказывает Daily Sabah. Находка была сделана в архивах Института Священного писания, входящего в структуру Академии наук Азербайджана.

Фото: Dr. Michal Wojenka from the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University
Польские археологи нашли в старой синагоге "сенсационный" клад

Речь идет о титульном документе, который носил название "мюлкнамэ". Это были своего рода имперские грамоты, которые султаны выдавали лично. Титулы были нужны для того, чтобы даровать земли и государственные активы верноподданным.

Найденный документ относится к периоду правления османского султана Сулеймана Великолепного (1520-1566 гг.) Ширина титула составляет 30 сантиметров, а его длина - 1,8 метра. Хотя ему уже полтысячи лет, он достаточно хорошо сохранился. На документе до сих пор отлично видна личная печать султана Сулеймана.

Текст написан на османском турецком языке, ярким стилем каллиграфического письма "дивани". Он состоит из деклараций о предоставлении земли различным видным деятелям по всей Анатолии и Румелии. Установлено, что этот документ был создан в Стамбуле в 1566 году с использованием черных, золотых и синих чернил.

Помимо печати султана он скреплен подписями визирей Пертев-Паши и Ферхат-Паши, а также подписями казаскеров (военных судей) императорской армии Ахмет-Эфенди и Хюсейин-Эфенди.

Ученым еще предстоит тщательно проанализировать найденный титул. Это поможет в изучении истории Османского права. Кстати, подобные документы того периода часто обнаруживаются в турецких архивах, но для азербайджанских архивов - это редкость.

Тексты Хараппской цивилизации признали логографическим кодом
В Ираке обнаружены барельефы главных богов Ассирии
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире экс-СССР Азербайджан Общество История

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин получил письмо от ливийского маршала Хафтара
Лавров сравнил расследование крушения MH17 с "делом Скрипалей"
Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии
Минобороны РФ рассекретило данные о Варшавском восстании 1944 года