Украинский клуб расторг контракт с игроком, посетившим РФ

Украинский футбольный клуб "Агробизнес" принял решение расторгнуть контракт с лучшим бомбардиром команды, который посетил Россию.

Столь серьезные санкции были применены в отношении нападающего Игоря Сикорского. Этот футболист в нынешнем сезоне забил 19 голов в 19 турах Первой лиги, где команда "Агробизнес" из Волочиска с 37-ю очками располагается на четвертом месте.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба, объясняются причины, по которым клуб принял такое решение. В нем поступок футболиста назван "демонстративным" и "дискредитирующим". Футболист в соцсетях опубликовал фотографии из Санкт-Петербурга.

"Жаль, но сегодня футбол является политикой. Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал клуб, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом благодаря защитникам Украины. Сикорский же в экипировке нашей команды отдыхал в России. ФК "Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба", - говорится в заявлении клуба.