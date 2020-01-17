В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

Экс-директор Службы национальной безопасности Армении Георгий Кутоян в пятницу найден мертвым в Ереване. Как сообщили в местных правоохранительных органах, тело 38-летнего бывшего высокопоставленного сотрудника спецслужбы со следами огнестрельного ранения было обнаружено в его квартире на улице Паруйра Севака в самом центре столицы.

На месте происшествия работает следственная бригада. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Кутоян возглавил СНБ с февраля 2016 года по май 2018 года. Ранее он был помощником президента Армении по правовым вопросам.