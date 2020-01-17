В Китае зафиксирована рекордно низкая рождаемость

Рождаемость в Китае упала до минимальных значений за последние 70 лет. Согласно обнародованным 17 января данным Государственного статистического управления КНР, в 2019 году на 1 тысячу человек в среднем пришлось 10 новорожденных. Для сравнения - в 1950-х годах этот показатель был в четыре раза больше.

Темпы роста населения в Китае во многом замедляются под воздействием социально-экономических факторов. Все больше молодых семей добровольно отказываются от рождения детей из-за дороговизны жилья, недоступности качественных медицинских услуг и образования. Ситуацию ухудшает и высокое число разводов.

Китай является самой большой по населению страной мира: в 2018 году число проживающих в стране граждан достигло 1,395 млрд человек. Более половины жителей - 64 процента - люди в возрасте от 16 до 59 лет. По данным экспертов, именно старение населения является одним из главных вызовов для национальной экономики.