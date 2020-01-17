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17.01.2020 11:36
Рубрика: Общество

В Крещение окунуться в купели можно будет на природоохранных территориях Москвы

Текст: Ирина Огилько
Из 46 мест, подготовленных в Москве для крещенских купаний, 14 расположены на особо охраняемых природных территориях. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе "Мосприроды".
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Так, купели будут оборудованы мостиками и деревянными лестницами с перилами для схода в воду. Рядом с купелями поставят раздевалки и туалетные кабины, запланирована раздача горячего чая. Обеспечивать безопасность и правопорядок будут полицейские, спасатели, врачи и дружинники, проезд к местам купания будут контролировать сотрудники ГИБДД.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Врач рассказал, кому лучше воздержаться от купания в проруби на Крещение

Напомним, в 2019 году на природоохранных территориях в Крещенских купаниях приняли участие 83,1 тыс. человек, из них окунулись в проруби 44,1 тыс. москвичей и гостей города.

Адреса купален:

- "Природно-исторический парк "Битцевский лес", Санаторная аллея, Усадьба "Узкое", Четвертый пруд, ул. Профсоюзная, д.123;

- "Природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево, 4-й пруд на реке Чернушке, 5-ый Войковский проезд, дом 2а;

- Памятник природы "Серебряный бор", озеро Бездонное, вблизи ул. Таманская, д. 91

- Памятник природы "Серебряный бор", озеро Бездонное, вблизи ул. Таманская, д. 91

- "Природно-исторический парк "Измайлово", Терлецкий лесопарк, Свободный проспект, д. 2, стр. 6, Ольховый пруд

- Ландшафтный заказник "Теплый Стан", Большой Тропаревский пруд, ул. Академика Виноградова, д. 12

- Крюковский лесопарк, Чёрное озеро, Зеленоград, аллея Лесные пруды, корп. 619

- "Природно-исторический парк "Москворецкий", ул. Исаковского, д.6

- "Природно-исторический парк "Москворецкий", ул. Твардовского, д.16

Фото: Анатолий Медведь/РГ
Роспотребнадзор по Москве подтвердил санитарную безопасность купелей

- "Природно-исторический парк "Москворецкий", Карамышевская набережная, д. 13-15 (Управа Хорошево-Мневники);

- "Природно-исторический парк "Измайлово", лесопарк "Измайловский", поселок Измайловская пасека, д.1, Красный пруд;

- "Природно-исторический парк "Косинский", ул. Заозёрная, д. 18, озеро Белое (Управа района Косино-Ухтомский);

- "Природно-исторический парк "Косинский", ул. Оранжерейная, вл. 24, стр.1, озеро Святое

- "Природно-исторический парк "Останкино" (Большой Останкинский пруд, ул. 1-я Останкинская, напротив д.7)

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