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17.01.2020 10:52
Рубрика: Власть

В МИД РФ оценили предложения Лондона по новой ядерной сделке с Ираном

Текст: Владимир Шилов

Предложения Великобритании по возможному заключению новой ядерной сделки с Ираном создают дополнительные проблемы для мирового сообщества. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Косачев: США в одностороннем порядке сломали СВПД

На этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил замену действующего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на новое соглашение, разработанное по американским лекалам.

"Мы воспринимаем подобного рода сигналы как создающие дополнительные проблемы работе по спасению ядерной сделки в том виде, как она была заключена в 2015 году", - сказал Рябков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его мнению, у Москвы есть все основания подозревать Лондон "в двойной игре и работе по чужой повестке дня, а именно по повестке дня Вашингтона". Если механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном будет запущен, мировое сообщество окажется в новой реальности, и шансы на спасение СВПД исчезнут, считает Рябков.

"Шестерка" (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция) и Иран объявили о достижении СВПД в 2015 году. Спустя три года Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из данного договора и вновь ввел жесткие санкций против Тегерана.

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