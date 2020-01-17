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17.01.2020 19:10
Рубрика: Культура

В Париже стартовал проект "Русские сезоны"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В Париже дан старт широкомасштабному культурному проекту "Русские сезоны", тем самым они вернулись в страну, где свыше ста лет были запущены с легкой руки гениального антрепренера Сергея Дягилева.
Театр "Одеон". Фото: DXR/ wikimedia.org Театр "Одеон". Фото: DXR/ wikimedia.org
Театр "Одеон". Фото: DXR/ wikimedia.org

Открыл фестиваль на сцене столичного театра "Одеон", что рядом с историческим Латинском кварталом, спектакль московского Театра наций "Дядя Ваня" в постановке известного французского режиссера и одновременно директора "Одеона" Стефана Брауншвейга.

Но перед этим и.о. министра культуры РФ Владимир Мединский вручил своему французскому коллеге Франку Риестеру символ "Русских сезонов" - статуэтку легендарной "Жар-птицы", напомнив, что в рамках широкомасштабного проекта, "представляющего практические все жанры", пройдет и знаковая ретроспективная выставка, посвященная Дягилеву. В свою очередь, Франк Риестер выразил надежду, что фестиваль "откроет французской публике богатство русской культуры", станет своеобразной "подпиткой" двусторонних отношений в этой области, а также укрепит в целом дружбу между нашими странами.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Надо ли говорить о том, что премьера чеховской пьесы, в которой главные роли исполняют Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий, Анатолий Белый, прошла в "Одеоне" с аншлагом? Зал был забит до отказа, а на все последующие девять представлений вплоть до конца месяца давно уже раскуплены билеты. По окончанию спектакля москвичам восторженно аплодировала и вызывала на бис парижская публика, среди которой были люди выдающиеся, такие как постоянный секретарь Французской Академии, историк Элен Каррер д"Анкосс, актрисы Фанни Ардан и Маша Мериль, спецпредставитель Франции по развитию связей с Россией Жан-Пьер Шевенман и многие другие.

Спектакль, несомненно, стал великолепным началом праздника российской культуры, который будет продолжаться до конца года. А ведь было опасение и вполне реальное, что "Дядю Ваню" придется перенести на другую дату. Дело в том, что вмешалась "злоба дня": часть персонала "Одеона" решила примкнуть к всеобщей забастовке профсоюзов против налоговой реформы, что будоражит страну вот уже шесть недель кряду. В день премьеры еще за четыре часа до спектакля было неясно, состоится ли он, а на театральном сайте фигурировала зловещая надпись, об этом предупреждающая.

Хотя забастовщики так и не явились на работу, Стефан Брауншвейг решил его не отменять. Однако все, и он сам, и наши актеры, скажем откровенно, сильно перенервничали. Как позднее сознался Евгений Миронов, состояние было "стрессовое".  На состоявшейся на следующий день пресс-конференции Евгений Миронов поблагодарил Стефана Брауншвейга.

- Он принял на себя всю ответственность, хотя и пострадал спектакль, - поведал народный артист. - Потому что декорации не менялись. Слава Богу, что мы оставили их в том положении, что было накануне. А ведь могло быть и хуже. Так что спектакль провели наши монтировщики и наши цеха. Но куда-то нас не пустили, мол, не положено, а люди, отвечавшие за работу, ушли на манифестацию. Электроника, поднятие занавеса - всего этого не было.

При этом он вызвал оживление участников пресс-конференции, когда рассказал о реакции на этот форс-мажор старейшей актрисы Театра наций Нины Ивановны Гуляевой, которая в спектакле исполняет роль нянечки. Увидев напряженные лица Брауншвейга и ее коллег, она воскликнула: "Да мы в окопах в свое время играли!". Мол, по сравнению с этим нынешние треволнения - просто пустяки.

Фото: Виктор Васильев /Малый драматический театр
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То, что французов ждет интереснейшая программа, поведал директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев, который сделал акцент на стремлении "показать разнообразие нашей культуры". И действительно, нынешний проект - богатейший, и в нем свыше 400 знаковых мероприятий.

Так, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова представит во Франции балет "Габриэль Шанель", посвященный иконе французского стиля Коко Шанель, Мариинский театр привезет оперу Мусоргского "Хованщину", которая была в свое время поставлена Сергеем Дягилевым и впервые показана на сцене парижского театра Елисейских полей. В октябре ультрамодерновое здание Фонда Louis Vuitton примет выставку картин из коллекции братьев Морозовых.

В афише "сезонов", помимо Парижа, множество и других городов. В Бордо выступит Красноярский ансамбль танца Сибири, а в Марселе - театр оперы и балета из Астрахани, в Дижоне увидят артистов балета Башкирии, а в Ницце - Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана.

Ряд событий проекта также связан с 75-летием Великой Победы. В Российском центре на парижской набережной Бранли пройдет выставка "Плечом к плечу", подготовленная военными историками. Как рассказал посол России во Франции Алексей Мешков, сейчас также ведутся переговоры с мэрией Парижа о том, чтобы в знаменательные майские дни на одной из площадей французской столицы выступил бы Хор Турецкого с песнями времен Великой Отечественной войны.

Культура Театр Драматический театр

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