В СНГ 2021-й намерены объявить Годом архитектуры и градостроительства

Год архитектуры и градостроительства планируется объявить в Содружестве Независимых Государств. Об этом стало известно 17 января по итогам заседания комиссии при Экономическом совете СНГ, состоявшегося в российской столице. В нем принял участие и полномочный представитель Минска в этой международной организации, глава дипмиссии республики в РФ Владимир Семашко.

На заседании, сообщил БЕЛТА источник в белорусском посольстве, "подробно рассмотрен проект плана мероприятий, посвященных этому событию в 2021 году". Документ, уточняет агентство, разработан "во исполнение решения Совета глав государств СНГ от 28 сентября 2018 года и предусматривает проведение различных тематических мероприятий в странах СНГ, посвященных Году архитектуры и градостроительства".

Кроме того, на заседании в Москве был сделан акцент и на комплексе вопросов, связанным с председательством Узбекистана в СНГ в текущем году. "Члены комиссии одобрили проекты решений Экономического совета о придании статуса центров коммерциализации инноваций государств - участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2020 года, о присуждении премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг, согласовали даты проведения и повестки очередных заседаний совета и комиссии по экономическим вопросам СНГ", - проинформировали в дипмиссии.

Была принята к сведению и информация о практике применения маркировки товаров средствами электронной идентификации в странах Содружества, подготовленная Исполкомом СНГ.