Новости

В Петропавловске-Камчатском задержали владельцев подпольных казино 04:51
Красную икру без документов бортпроводник привез с Чукотки в Самару 04:45
В финал конкурса "Лидеры России" вышли 30 управленцев из ДФО 04:30
Эпидемия пневмонии нового типа унесла жизнь еще одного человека в КНР 04:26
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни 04:15
На Камчатке пропавшего подростка нашли на вышке сотовой связи 04:06
Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали землетрясение 03:53
Минбезопасности США призвало Пентагон финансировать возведение стены 03:28
Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников 03:15
Истребители РФ три раза поднимались на перехват нарушителей 02:36
Макрон рассказал о переброске на Ближний Восток спецназа "Ягуар" 02:32
Власти Венесуэлы назвали Европарламент виновным в дестабилизации 02:00
Израиль совершил атаку по объекту ХАМАС в секторе Газа 01:46
Пострадавшие от пожаров австралийские штаты затопило 00:55
В Москве столбик термометра поднялся до рекордных +3,2 градуса 00:48
Главную елку России отправили на переработку 00:23
На Украине обсудят разблокировку интернет-ресурсов из России 16.01.2020
Путин включил Мишустина в состав Совбеза 16.01.2020
Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин 16.01.2020
Минобороны опровергло информацию об ударах по гражданским объектам в САР 16.01.2020
Три очка Дацюка принесли "Автомобилисту" победу над "Салаватом Юлаевым" 16.01.2020
Исследование - какие виды до неузнаваемости изменят фауну Антарктиды 16.01.2020
Спекулянты получили 10 процентов кодов доступа к билетам на Евро-2020 16.01.2020
Зариф: Иран готов передать тела погибших при крушении Boeing 16.01.2020
В Ираке обнаружены барельефы главных богов Ассирии 16.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
17.01.2020 04:15
Рубрика: В мире

В США заключенного помиловали за несколько часов до казни

В США 58-летний заключенный Джимм Медерс смог избежать смертной казни, к которой он был приговорен еще 30 лет назад.

Казнен житель Беларуси, жестоко убивший двух девушек

Смертельную инъекцию мужчине должны были сделать в четверг, 16 января, но практически в последний момент члены комиссии по вопросам помилования приняли решение отменить столь суровое наказание. Оно было заменено на пожизненное тюремное заключение без права на освобождение, сообщает ТАСС.

Медерс предстал перед судом в 1989 году. Его обвиняли в ограблении магазина и убийстве продавца. Присяжные хотели приговорить злоумышленника к пожизненному тюремному заключению, но из-за действовавшего в то время закона не смогли этого сделать. Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.

В мире США

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин включил Мишустина в состав Совбеза
Клубы РФПЛ поддержали расширение премьер-лиги до 18 клубов
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово
Новый посол США в РФ прибыл в Москву