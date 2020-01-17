В США заключенного помиловали за несколько часов до казни

В США 58-летний заключенный Джимм Медерс смог избежать смертной казни, к которой он был приговорен еще 30 лет назад.

Смертельную инъекцию мужчине должны были сделать в четверг, 16 января, но практически в последний момент члены комиссии по вопросам помилования приняли решение отменить столь суровое наказание. Оно было заменено на пожизненное тюремное заключение без права на освобождение, сообщает ТАСС.

Медерс предстал перед судом в 1989 году. Его обвиняли в ограблении магазина и убийстве продавца. Присяжные хотели приговорить злоумышленника к пожизненному тюремному заключению, но из-за действовавшего в то время закона не смогли этого сделать. Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.