ВЦИОМ: Более 80% россиян говорят о положительном впечатлении от Послания

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию произвело положительное впечатление на 81% россиян, следивших за выступлением. Такие данные привел журналистам глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

По данным ВЦИОМ, 30% респондентов отметили полностью положительное впечатление от Послания, 51% - скорее положительное, 9% заявили о скорее отрицательном впечатлении, 4% - о полностью отрицательном, 6% затруднились с ответом.

"Прошел всего день с Послания президента, и вот у нас уже есть результаты... 82% опрошенных сказали, что информированы в целом о факте Послания, в том числе 34% хорошо уже об этом знают. Это несколько выше, чем в прошлом году, тогда общая доля информированных была 78%", - сказал Федоров на пресс-конференции.

Он отметил, что 41% респондентов узнали об основных идеях Послания из СМИ.

"Какие эмоции вызвало Послание: 22% сказали, что вызвало надежду; 14% - уважение; 14% - доверие, 13% - уверенность в завтрашнем дне; 9% - гордость. В общей сложности 73% назвали ту или иную позитивную эмоцию. Негативные эмоции, конечно, были - 20%, каждый пятый. Что это за эмоции: недоверие - 6%, беспокойство - 5%, разочарование - 4%, раздражение - 3%, возмущение и недовольство - 2%. Баланс, как видим, сугубо положительный", - заявил глава ВЦИОМ.

Опрос был проведен на следующий день после Послания президента Федеральному Собранию (16 января) среди россиян старше 18 лет, в опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.