Владимир Кличко не исключил перехода в UFC

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по четырем версиям украинец Владимир Кличко рассказал, что мог бы попробовать свои силы в UFC.

Об этом бывший обладатель чемпионских поясов по версиям WBO, IBF, IBO и WBA рассказал в интервью порталу Business Insider.

"В UFC сложно стать успешным, потому что в этом спорте очень серьезная конкуренция. Я испытываю большое уважение к участникам боев. Думаю, я бы мог попробовать свои силы в UFC. Но мне могут помешать боли в спине, которые я давно испытываю", - цитирует слова Кличко-младшего изданию "Газета.Ru".

На счету Владимира Кличко 69 боев, в которых он одержал 64 победы, причем 53 из них - нокаутом при пяти поражениях. Свой последний бой он провел в 2017 году, когда уступил в 11-м раунде техническим нокаутом британскому боксеру Энтони Джошуа.