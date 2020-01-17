Новости

США: Нужны годы для возвращения позиций в области гиперзвукового оружия 00:35
Умер создатель первой советской рок-оперы 00:08
Лучший футболист Казахстана Исламхан находится на просмотре в "Зените" 17.01.2020
Владимир Кличко не исключил перехода в UFC 17.01.2020
В Москве в машине ДПС родился ребенок 17.01.2020
Владимир Путин заехал в гости к Татьяне Юмашевой в ее день рождения 17.01.2020
Российский агроэкспорт с 2000 года увеличился в 20 раз 17.01.2020
Киев обозначил желание "снизить напряженность в отношениях с РФ" 17.01.2020
В Израиле раскопали сакральный артефакт возрастом 2800 лет 17.01.2020
Сирийские военные ликвидировали 50 боевиков в Идлибе и Алеппо 17.01.2020
Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля 17.01.2020
Постпред при ООН: ЕС может развалить сделку по ядерной программе Ирана 17.01.2020
Власти предупредили организаторов шествия 19 января об ответственности 17.01.2020
Shell не поддерживает санкции США против "Северного потока-2" 17.01.2020
Суд арестовал министра МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве 17.01.2020
Пушков: Украина в ПАСЕ продолжит политику нападок на Россию 17.01.2020
Лучшие проекты года получили награды на ассамблее "Здоровая Москва" 17.01.2020
Подведены итоги XI Гайдаровского форума 17.01.2020
Дуров предоставил суду США информацию о продаже цифровых токенов 17.01.2020
Состоялась онлайн-премьера комедийного сериала о русских хакерах 17.01.2020
В Татарстане работника приюта отстранили после жалоб о домогательствах 17.01.2020
Украинский клуб расторг контракт с игроком, посетившим РФ 17.01.2020
В Москве три человека пострадали в ДТП с автобусом 17.01.2020
Белорусская биатлонистка расстреляла мишени россиянок в эстафете 17.01.2020
Перед новым годом европейцы массово закупились машинами 17.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
17.01.2020 23:39
Рубрика: Спорт

Владимир Кличко не исключил перехода в UFC

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по четырем версиям украинец Владимир Кличко рассказал, что мог бы попробовать свои силы в UFC.

Об этом бывший обладатель чемпионских поясов по версиям WBO, IBF, IBO и WBA рассказал в интервью порталу Business Insider.

Грузинский и украинский борцы устроили драку на турнире в Турции
Макгрегор: Перед боем с Нурмагомедовым я пил всю неделю

"В UFC сложно стать успешным, потому что в этом спорте очень серьезная конкуренция. Я испытываю большое уважение к участникам боев. Думаю, я бы мог попробовать свои силы в UFC. Но мне могут помешать боли в спине, которые я давно испытываю", - цитирует слова Кличко-младшего изданию "Газета.Ru".

На счету Владимира Кличко 69 боев, в которых он одержал 64 победы, причем 53 из них - нокаутом при пяти поражениях. Свой последний бой он провел в 2017 году, когда уступил в 11-м раунде техническим нокаутом британскому боксеру Энтони Джошуа.

Спорт Бокс Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин получил письмо от ливийского маршала Хафтара
Суд арестовал министра МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве
МИД: Санкции США не остановят "Северный поток-2"
Минобороны РФ рассекретило данные о Варшавском восстании 1944 года
"Дакар"
"Дакар"
Каргинов: На "Дакаре" было важно показать преимущество российской техники
Футбол
Футбол
Владелец "Спартака" негативно оценил расширение Российской премьер-лиги