Решения Верховного Суда

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 11 сентября 2019 г. признана недействующей со дня принятия Программа авиационной безопасности гражданской авиации Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2008 г. N 62.

Решение суда вступило в законную силу 17 декабря 2019 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 24 октября 2019 г. признана недействующей со дня принятия Инструкция о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, утвержденная приказом Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 25 января 2008 г. N 11/15н.

Решение суда вступило в законную силу 6 декабря 2019 г.