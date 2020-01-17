Забастовщики перекрыли доступ в Лувр

В эту пятницу доступ публики в Лувр был закрыт из-за забастовки персонала. Около 09:00 по местному времени (11:00 мск) по призыву профсоюзов сотрудники Лувра оккупировали все входы в музейные залы, что находятся под знаменитой стеклянной пирамидой Лувра.

Переговоры администрации со стачечниками не дали положительного результата, и она была вынуждена принять решение о закрытии музея на весь день.

Этой акцией, как подчеркнуто в коммюнике забастовщиков, они выразили свой протест против пенсионной реформы, которая, как они считают, приведет в перспективе к снижению пенсионных выплат.

Отметим, что за шесть недель, что во Франции проходят массовые выступления против планов правительства, этот главный парижский музей впервые оказался заблокирован.