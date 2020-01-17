Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе в Рупольдинге

Норвежские биатлонистки выиграли эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинке. Команда России на финише не смогла попасть в первую десятку.

После провала в спринте от женской сборной в эстафетной гонке трудно было ожидать выдающегося результата. Очевидно, что в настоящее время российские биатлонистки ходом уступают своим конкуренткам очень и очень много.

В заявку на эстафету тренерский штаб включил в состав дебютантку команды Евгению Павлову, которой было доверено бежать на первом этапе, Ирину Старых, Кристину Резцову и восстановившуюся после болезни Екатерину Юрлову-Перхт.

Уже на первом этапе Павлова довольно быстро отвалилась от лидеров и передала эстафету за пределами первой десятки. Старых сумела отыграть у лидеров довольно много и вернула россиянкам место в десятке. Резцова, как ни старалась, но на равных соперничать не смогла, в итоге перед последним этапом сборная России была девятой, проигрывая около минуты и двадцати секунд. Юрлова-Перхт свой этап откровенно провалила, пропустив вперед даже команду США. В итоге сборная России стала 11-й с отставанием от победителей 2 минуты 33,8 секунды.

Выиграли же эстафету представительницы сборной Норвегии. Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн сумели по ходу гонки опередить француженок и в итоге опередить из на 10 с небольшим секунд. Третью строчку весьма неожиданно заняла команда Швейцарии.

В субботу состоится мужская эстафетная гонка.