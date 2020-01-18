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18.01.2020 22:09
Рубрика: Спорт

Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Вашинтона" Александр Овечкин догнал по количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне НХЛ легендарного форварда "Питтсбурга" Марио Лемье.
Фото: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports / Reuters Фото: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports / Reuters
Фото: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports / Reuters

Капитан и лидер атак "Вашингтона" Овечкин в нынешнем сезоне продолжает прорываться к званию самого лучшего снайпера в истории НХЛ. После матча против "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Великий ворвался в десятку самых результативных игроков в истории НХЛ.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Совсем недавно Овечкин догнал и опередил финна Теему Селянне, который признался, что верит в то, что именно россиянину удастся сместить с трона величайшего нападающего в истории Лиги - Уэйна Гретцки. В субботу вечером по московскому времени Овечкин сравнялся по голам с другой легендой - Марио Лемье.

Гол в ворота "Айлендерс" стал для россиянина 690-м в карьере в регулярных чемпионатах. До лидера - Гретцки, Овечкину осталось забросить 204 шайбы. Матч против "островитян" завершится еще до полуночи, и Александр Великий имеет шанс еще и опередить Супер Марио.

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