Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ

Российский нападающий "Вашинтона" Александр Овечкин догнал по количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне НХЛ легендарного форварда "Питтсбурга" Марио Лемье.

Капитан и лидер атак "Вашингтона" Овечкин в нынешнем сезоне продолжает прорываться к званию самого лучшего снайпера в истории НХЛ. После матча против "Нью-Йорк Айлендерс" Александр Великий ворвался в десятку самых результативных игроков в истории НХЛ.

Совсем недавно Овечкин догнал и опередил финна Теему Селянне, который признался, что верит в то, что именно россиянину удастся сместить с трона величайшего нападающего в истории Лиги - Уэйна Гретцки. В субботу вечером по московскому времени Овечкин сравнялся по голам с другой легендой - Марио Лемье.

Гол в ворота "Айлендерс" стал для россиянина 690-м в карьере в регулярных чемпионатах. До лидера - Гретцки, Овечкину осталось забросить 204 шайбы. Матч против "островитян" завершится еще до полуночи, и Александр Великий имеет шанс еще и опередить Супер Марио.