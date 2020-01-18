Владелец Louis Vuitton признан богатейшим человеком по версии Forbes

Первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира занял французский бизнесмен Бернар Арно - владелец транснациональной компании LVMH (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton). Это следует из рейтинга миллиардеров журнала Forbes, обновляющегося в режиме реального времени.

Издание оценивает состояние Арно в 117 миллиардов долларов. Он потеснил с первой строчки рейтинга основателя крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса (115,6 миллиарда долларов).

Третью строчку в списке занимает сооснователь Microsoft Билл Гейтс (110,6 миллиарда долларов). Четвертое место - у главы Berkshire Hathaway, крупнейшего инвестора Уоррена Баффетта (90,6 миллиарда долларов), пятое - у сооснователя и главы Facebook Марка Цукерберга (82,2 миллиарда долларов).