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18.01.2020 14:58
Рубрика: Спорт

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии

Текст: Максим Домчев
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира. На проходящей в Чехии гонке по лыжному спорту вслед за женщинами на дистанцию 15 км с раздельным стартом вышли мужчины. И тут надежды российских болельщиков были связаны с победителем престижнейшей многодневки "Тур же Ски" Александром Большуновым.
Российский лыжник Александр Большунов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Российский лыжник Александр Большунов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Российский лыжник Александр Большунов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Россиянин оправдал статус одного из фаворитов, финишировав с лучшим временем. На преодоление 15 км он потратил 33 минуты 45 секунд.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Российская лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе КМ

Второй результат показал финский лыжник Ийво Нисканен, проигравший победителю 24,3 секунды. Третье место занял представитель Норвегии Шур Пете, проигравший Большунову 40 секунд.

В шаге от тройки остановился еще один россиянин Андрей Мельниченко. Девятым стал Алексей Червоткин. Артем Мальцев стал 15-м, Андрей Ларьков - 20-м, Александр Бессмертных - 25-м, Ермил Вокуев - 51-м, Александр Терентьев - 65-м.

Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира.

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