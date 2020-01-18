Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира. На проходящей в Чехии гонке по лыжному спорту вслед за женщинами на дистанцию 15 км с раздельным стартом вышли мужчины. И тут надежды российских болельщиков были связаны с победителем престижнейшей многодневки "Тур же Ски" Александром Большуновым.
Российский лыжник Александр Большунов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Россиянин оправдал статус одного из фаворитов, финишировав с лучшим временем. На преодоление 15 км он потратил 33 минуты 45 секунд.
Второй результат показал финский лыжник Ийво Нисканен, проигравший победителю 24,3 секунды. Третье место занял представитель Норвегии Шур Пете, проигравший Большунову 40 секунд.
В шаге от тройки остановился еще один россиянин Андрей Мельниченко. Девятым стал Алексей Червоткин. Артем Мальцев стал 15-м, Андрей Ларьков - 20-м, Александр Бессмертных - 25-м, Ермил Вокуев - 51-м, Александр Терентьев - 65-м.
Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира.