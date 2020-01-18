Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира. На проходящей в Чехии гонке по лыжному спорту вслед за женщинами на дистанцию 15 км с раздельным стартом вышли мужчины. И тут надежды российских болельщиков были связаны с победителем престижнейшей многодневки "Тур же Ски" Александром Большуновым.

Российский лыжник Александр Большунов. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости