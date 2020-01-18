Четыре человека погибли в результате стрельбы в штате ЮТА

Четыре человека погибли, один получил ранения в ночь на субботу в результате стрельбы в городке Грантсвилл в штате Юта на западе США. Пострадавший доставлен в госпиталь, его жизни ничего не угрожает, сообщает информационное агентство AP.

По данным полиции, стрелок задержан на месте преступления. По всей вероятности, он действовал один. Инцидент произошел в частном доме, имена жертв не разглашаются.

"Наряд полиции сразу же был направлен на место происшествия после сигнала соседей о стрельбе. Мы подозревали, что произошло убийство", - сообщила представитель полицейского департамента Ронда Филдс. По ее словам, в настоящее время проводится следствие с целью выяснения всех обстоятельств дела.