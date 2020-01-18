Экс-конгрессмен США обвинен в мошенничестве

Федеральный суд США приговорил бывшего конгрессмена Криса Коллинза к 26 месяцам тюремного заключения. Он обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами.

Как информирует HuffPost, Коллинза является одним из первых и верных союзников президента Дональда Трампа. В сентябре прошлого года политик признал себя виновным в махинациях. В противном случае ему бы грозило до пяти лет тюрьмы.

Речь идет об утечке информации относительно коммерческой компании. Сын Коллинза Кэмерон избежал больших финансовых потерь, своевременно продав акции перед их резким падением.