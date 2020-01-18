Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии

В мире заметно увеличивается неравенство по доходам и благосостоянию, такое обычно происходит перед масштабным финансовым кризисом. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"В чем-то эта тревожная тенденция напоминает первые годы XX века, когда две взаимосвязанные силы - технологии и интеграция - сначала породили "позолоченный век", затем "бурные двадцатые", а в итоге привели к финансовой катастрофе", - цитирует ТАСС словам Георгиевой.

Она добавила, что чрезмерное неравенство также подрывает доверие в обществе и приводит к росту популизма. Он может приводить к неверным краткосрочным решениям в финансовой сфере, которые усугубляют проблемы и в конечном счете подливают масла в огонь кризиса, следует из слов главы МВФ.