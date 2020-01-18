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18.01.2020 11:29

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Текст: Александр Саможнев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил факт отказа президента удовлетворить его прошение об отставке необходимостью совместной работы на благо общества и выполнения всех запланированных реформ, сообщает портал strana.ua.
Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

По словам Гончарука, команда президента Владимира Зеленского готова и далее выполнять поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране. Накануне премьер заявил, что подает в отставку, однако президент Украины отказался принять ее. Он выразил готовность предоставить кабмину шанс, который в ближайшее время должен создать новую концепцию оплаты труда в министерствах и госкомпаниях. Граждане возмутилось непомерно высокими окладами и бонусами чиновников на фоне общего обнищания населения.

В Сети появилась аудиозапись нелестных высказываний Гончарука о Зеленском

Зеленский дал Гончаруку также ряд других поручений. Формально в этой ситуации президент выглядит как человек, который контролирует ситуацию. Однако, как отмечают наблюдатели, он не смог ответить на пренебрежение к нему лично со стороны Гончарука.

Напомним, на Украине разгорелся громкий скандал из-за утечки сведений с неформального декабрьского совещания премьера с членами кабмина и главами некоторых ведомств. Гончарук якобы заявил, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и "туман в голове". Но при этом признал, что и сам "полный профан в экономике". Публикацию аудиозаписи Гончарук счел происками недоброжелателей.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Чиновники обсуждали важный вопрос - как покрасивее объяснить президенту, почему так быстро укрепляется гривна. Зеленский, по словам Гончарука, подозревал, что процесс это рукотворный, а валютой спекулируют приближенные к власти люди. И президента необходимо в этом разуверить, чтобы он не задавал лишних вопросов.

Владимир Зеленский поручил силовикам в течение двух недель установить источник утечки данных из правительства и принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, Алексей Гончарук возглавляет правительство с 29 августа 2019 года. Ранее он занимал пост заместителя руководителя офиса президента.

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