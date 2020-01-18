Госдума проанализирует эффективность мер по поддержке регионов за полугодие

Меры по поддержке наименее обеспеченных регионов могут быть скорректированы по итогам анализа их эффективности первого полугодия их работы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с активом Псковской области в субботу.

Он напомнил, что постановлением палаты был определен перечень из 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития, которым будет оказана дополнительная поддержка из федерального бюджета. Псковская область вошла в их число.

"Наша задача: в отношении регионов, где больше всего проблем, через федеральные ресурсы, через федеральные налоги, поступающие, в том числе, от регионов, где проблем меньше, сбалансировать бюджеты таких субъектов, как Псковская область", - пояснил спикер ГД.

"Мы вышли на принятие решений, которые требуют анализа и контроля со стороны регионов, - продолжил Вячеслав Володин. - Нужно проанализировать, как складывается ситуация, достаточно ли этих решений и как они сказываются на социально-экономическом положении регионов".

По его словам, парламентарии планируют провести встречи с активом всех десяти проблемных регионов и по итогам полугодия работы "обсудить, как сработали законодательные решения". В зависимости от результатов этого анализа Госдумой могут быть приняты дополнительные законодательные решения по поддержке регионов, заявил спикер.

"По итогам предложений, которые будут высказаны, мы выйдем на согласованное решение с правительством РФ по внесению поправок и корректировок в бюджет текущего года", - добавил он и призвал депутатов при поездках в свои регионы контролировать, в полном ли объеме доведены необходимые бюджетные средства.