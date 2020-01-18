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18.01.2020 16:36
Рубрика: Власть

Госдума проанализирует эффективность мер по поддержке регионов за полугодие

Текст: Галина Мисливская

Меры по поддержке наименее обеспеченных регионов могут быть скорректированы по итогам анализа их эффективности первого полугодия их работы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с активом Псковской области в субботу.

Он напомнил, что постановлением палаты был определен перечень из 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития, которым будет оказана дополнительная поддержка из федерального бюджета. Псковская область вошла в их число.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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"Наша задача: в отношении регионов, где больше всего проблем, через федеральные ресурсы, через федеральные налоги, поступающие, в том числе, от регионов, где проблем меньше, сбалансировать бюджеты таких субъектов, как Псковская область", - пояснил спикер ГД.

"Мы вышли на принятие решений, которые требуют анализа и контроля со стороны регионов, - продолжил Вячеслав Володин. - Нужно проанализировать, как складывается ситуация, достаточно ли этих решений и как они сказываются на социально-экономическом положении регионов".

По его словам, парламентарии планируют провести встречи с активом всех десяти проблемных регионов и по итогам полугодия работы "обсудить, как сработали законодательные решения". В зависимости от результатов этого анализа Госдумой могут быть приняты дополнительные законодательные решения по поддержке регионов, заявил спикер.

"По итогам предложений, которые будут высказаны, мы выйдем на согласованное решение с правительством РФ по внесению поправок и корректировок в бюджет текущего года", - добавил он и призвал депутатов при поездках в свои регионы контролировать, в полном ли объеме доведены необходимые бюджетные средства.

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