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18.01.2020 20:35
Рубрика: Спорт

Хоккеисты сборной России уверенно обыграли Канаду на юношеской Олимпиаде

Текст: Максим Домчев
Мужская сборная России по хоккею переиграла Канаду со счетом 6:2 в стартовом матче группового турнира юношеской Олимпиады, проходящей в Лозанне.

Российская команда решила судьбу матча еще в первом периоде. По регламенту турнира команды играют три периода по 15 минут. И стартовая треть осталась за россиянами. Дубль Матвея Мичкова, голы Руслана Газизова и Вячеслава Малова сделали перевес команды Владимира Филатова огромным.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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На второй период канадцы вышли с новым вратарем, но Илья Квочко огорчил и его. Канадцы оживились после гола Адама Фантилли. Дейтон Матейчук еще немного сократил отставание, но Малов установил окончательный результат - 6:2.

"Основная задача сборных России всех возрастов - играть с позиции силы, первым номером. Мы провели хорошие сборы, более десяти дней тренировались в Новогорске и настраивали ребят только на активную игру. Сегодня нам очень хотелось продемонстрировать ее именно канадцам. Это получилось, но мы не обольщаемся и хотим продолжать побеждать, поэтому постараемся сберечь эмоции", - приводит слова Владимира Филатова служба информации Олимпийского комитета России.

20 января российской сборной предстоит провести второй матч на турнире против Дании.

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