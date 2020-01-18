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18.01.2020 19:39
Рубрика: В мире

Иерарх Сербской Церкви: В России знают важность и цену свободы

Текст: Александр Борисов (Белград)

Нарушая собственные принципы невмешательства государства во внутреннюю жизнь Церквей и религиозных организаций, высокие государственные эмиссары, по большей части американцы, стали намного чаще посещать Фанар и Киев, а с недавних пор и Афины, и Александрию и другие православные церковные центры. При этом высшие чиновники американской администрации открыто требуют от Первоиерархов и архиереев присоединиться к Константинопольскому Патриархату в его очевидных нарушениях устройства и канонического порядка Православной Церкви, рассказал епископ Бачский Сербской Православной Церкви (СПЦ) Ириней.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Роль Православия в столкновении России и Запада проявляется, по меньшей мере, в двух моментах, - заявил иерарх СПЦ в интервью сербской газете "Печат". - С одной стороны, учитывая значительное сходство политических систем в Соединенных Штатах Америки и России, западные элиты ощущают необходимость навязывания общественному мнению идеологического стереотипа, который бы заменил коммунизм в роли дежурного пугала. С другой стороны, со вступлением президента Путина во власть в российском государстве начала восстанавливаться роль, которую Церковь имела до октября 1917 года. Это очевидно во многих сферах общественной и частной жизни, что я сам могу подтвердить, бывая время от времени в гостях у Русской Православной Церкви. Западу, вероятно, больше всего мешает сильная связь Церкви с российской армией. Могу признать, что и мы в Сербии заботимся о присутствии Церкви в армии и во всех общественно значимых учреждениях. Но в России это намного более выражено: всякий род войск имеет своего святого небесного покровителя, и нет казармы без храма и священника. Всякий солдат должен знать, кого и что он призван защищать. Русские солдаты - как православные верующие, так и мусульмане, буддисты или приверженцы какой-либо иной из многочисленных религиозных общин в России - знают важность и цену свободы. Священники им в этом подают пример, потому что, бок о бок с ними присутствуют на военных учениях: на суше, в море и в воздухе. На Западе из-за этого даже выработали термин "ядерное православие".

Сербский епископ высказал сомнение, что "для держав, которые правят миром (или просто верят, что правят), православие имеет большее значение, чем неисчислимые ресурсы за Уралом, причем не только газ и нефть, но также руды, а в особенности - пригодная для питья чистая вода, которая является важнейшим и самым драгоценным ресурсом будущего". "Не знаю, стремятся ли они уничтожить исламский мир или, разжигая столкновения, манипулировать суннитско-шиитским антагонизмом ради контроля над месторождениями нефти и газа, - указал он. - О последнем говорится уже открыто - Трамп, который нам, сербам, кажется святым по сравнению с массовыми убийцами сербства Клинтоном и его командой, искренне и без маскировки заявляет: "Мы контролируем нефть, запомните! И мы хотим это положение сохранить".

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Речь идет о жадности гигантских масштабов. Власть имущие вдаются в различия между римо-католиками, протестантами, православными или представителями нехристианских религий тогда и исключительно тогда, когда видят возможность вызвать столкновения и разногласия между ними, способные послужить удовлетворению собственной жадности. Жадность - это их единственная религия. Правда, независимо от могущества и богатства, они не смогли бы вызвать нынешний кризис в православном мире, если бы не нашли соответствующих "инсайдеров", жаждущих власти пособников, а конкурс на эту роль по-прежнему открыт, причем не только на Босфоре, но и в других местах".

Между тем

Очевидно, что Сербская Православная Церковь видится в Вашингтоне и Брюсселе серьезным препятствием на пути реализации их геополитических замыслов на Балканах. При этом епископ Бачский говорит и о том, что, "несмотря на постоянное поддержание антирусской истерии на Западе (а нам хорошо известно, что в связи с натовской агрессией против нас и многие западные политики мнимую "агрессивность" и "геноцидность" сербского народа истолковывали как следствие "православного фундаментализма"), западные общества, западные народы и их Церкви не являются генераторами нашего трагического взаимного недопонимания и разделений". "В этом, по общему признанию, на самом деле замешаны некие могущественные круги алчных западных элит и квазиэлит, однако главная проблема - в нашем собственном духовном кризисе, в незрелости и безответственности многих среди нас, православных, включая и отдельных лиц, удостоенных наивысших чинов и занимающих самое выдающееся положение, - считает священнослужитель. - Что бы кто нам мог сделать, будь мы последовательными, достойными наших предков и святых предшественников, верными духу, истине, этосу и историческому опыту собственной Церкви? Прав был великий Негош, когда сказал: "Будь враг чужой нам - не бояться, готов бы я над ним смеяться! Но горе нам - наш враг домашний, единокровный, брат вчерашний!"

Оценка эксперта

Профессор философского факультета Белградского университета Милош Кович, один из наиболее авторитетных сербских интеллектуалов, подписавших петицию в защиту СПЦ в Черногории, в интервью "Российской газете" открыто предупреждает, что агрессия Запада против сербов - это всего лишь подготовка к походу на Россию.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"Только теперь, столкнувшись с непримиримой враждебностью Запада, русские и сербы могут понять свою историю, - констатирует он. - Речь идет не о боли и чувствах, а о холодных фактах, о трезвой оценке реальности. В двух мировых войнах страны Запада были все же разделены; теперь они едины в своем враждебном отношении к нам. В последнее время, правда, фиксируются внутренние противоречия, но чтобы увидеть, к чему это приведет, нам придется подождать. Все, что уже делалось по отношению к сербам последние 30 лет, теперь Запад пытается применить к России. Посмотрите на эти средства массовой информации, антисербскую и антироссийскую истерию, издевательства над нашей историей и нашими жертвами, вербовки и финансирования пятой колонны в наших странах, циничные ложные обещания, наращивания войск на наших исторических территориях или границах, экономические санкции. Это глубоко укоренившиеся культурные предрассудки, проистекающие из самых мрачных основ европейской истории. Важно отметить, что для западников характерна вера в собственную богоизбранность и непогрешимость".

Милош Кович отмечает, что одна из главных причин враждебности Запада к сербам заключается в том, что они считают нас с 19-го века "малыми русскими". "Сербы никогда не забудут о помощи Николая II и России в роковом для нас 1914 году, - заявил он. - Сдерживая западных крестоносцев, своими массовыми страданиями, как в 1941 или 1999 годах, сербы указывали России на опасность, давая ей время собраться и подготовиться к обороне. Я думаю, что важно понимать: агрессия Запада против сербов - это всего лишь подготовка к походу на Россию".

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