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18.01.2020 18:30
Рубрика: В мире

Иран отправит на Украину "черные ящики" сбитого самолета

Текст: Александр Саможнев

Власти Ирана намерены передать Украине бортовые самописцы сбитого случайно иранскими военными авиалайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Ранее говорилось, что расшифровка приборов будет проводиться во Франции, сообщает информационное агентство Reuters.

Фото: AFP
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

"Используя опыт Франции, Канады и Америки, мы попытаемся прочитать регистратор полетных данных в Киеве", - цитирует агентство Tasnim Хасана Резафаира, исполнительного директора по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана.

По его словам, для исследования "черных ящиков" будут привлечены французские, канадские и американские эксперты. Резафаир отметил, что решение было принято после неоднократных консультаций с украинской стороной.

Во время злополучного рейса Boeing погибли 57 канадских граждан. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо настаивает на тщательном расследовании крушения. Премьер полагает, что Ирану следовало бы направить полетные приборы для анализа во Францию.

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA/REUTERS
В Иране могли сбить ракетой еще один иностранный самолет

Напомним, 8 января утром Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Корпус стражей исламской революции взял ответственность за трагедию на себя. Военные пояснили, что приняли самолет за американскую крылатую ракету. Трагедия произошла на фоне заметного обострения отношений между Ираном и США после убийства американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

В мире экс-СССР Украина В мире Ближний Восток Иран Крушение украинского Boeing в Иране

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