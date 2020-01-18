Иран отправит на Украину "черные ящики" сбитого самолета

Власти Ирана намерены передать Украине бортовые самописцы сбитого случайно иранскими военными авиалайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Ранее говорилось, что расшифровка приборов будет проводиться во Франции, сообщает информационное агентство Reuters.

"Используя опыт Франции, Канады и Америки, мы попытаемся прочитать регистратор полетных данных в Киеве", - цитирует агентство Tasnim Хасана Резафаира, исполнительного директора по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана.

По его словам, для исследования "черных ящиков" будут привлечены французские, канадские и американские эксперты. Резафаир отметил, что решение было принято после неоднократных консультаций с украинской стороной.

Во время злополучного рейса Boeing погибли 57 канадских граждан. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо настаивает на тщательном расследовании крушения. Премьер полагает, что Ирану следовало бы направить полетные приборы для анализа во Францию.

Напомним, 8 января утром Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Корпус стражей исламской революции взял ответственность за трагедию на себя. Военные пояснили, что приняли самолет за американскую крылатую ракету. Трагедия произошла на фоне заметного обострения отношений между Ираном и США после убийства американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.