Косачев объяснил претензии Украины и Грузии к действиям РФ в Черном море

Обвинения Украины и Грузии в "неправомерной деятельности" России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, имеют политическую подоплеку, уверен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мы как государство скрупулезно соблюдаем свои обязательства по соответствующим конвенциям, это касается и акватории Азовского и Черного морей", - сказал Косачев в беседе с RT.

Он отметил, что лично знает об этом, поскольку не раз принимал участие в соответствующих дискуссиях в РФ, а потому понимает, что "именно таким образом формируется наша политика и правоприменительная практика".

Косачев уверен, что мотивацию обвинений следует искать в "политических позициях Украины и Грузии по отношению к России". По его мнению, они строятся на том, чтобы "находить максимальное количество поводов для предъявления претензий, продолжать будоражить международное общественное мнение в свою пользу и, соответственно, настраивать его против России".

Ранее делегации Украины и Грузии на заседании Международной морской организации (ММО) обвинили Россию в неправомерной деятельности и препятствовании поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.