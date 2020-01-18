Крещенский сочельник: зачем лезть в прорубь и что делать со святой водой

18 января православные отмечают Крещенский сочельник. На самом деле "Крещенский сочельник" - народное название дня накануне праздника Крещения Господня. В Церкви вместо "Крещенского сочельника" звучит "Навечерие Богоявления". Слово "навечерие" означает день, предшествующий празднику, а сам праздник Крещения Господня имеет еще одно название - "Святое Богоявление". Потому что во время Крещения Христа на реке Иордан людям было впервые открыто то, что Иисус есть Сын Божий. И хотя может показаться, что вода, святая вода - центр событий и Крещенского сочельника, и самого Крещения, ведь все разговоры в эти дни вокруг освящения воды, запасания святой воды и купаний в проруби, все совсем не так. Главное - Крещение Иисуса Христа, которое совершилось, когда пророк Иоанн Предтеча узнал Христа среди множества людей. И то, что во время Крещения Господня миру впервые были явлены все Три Лица, Три Ипостаси Триединого Бога - Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.

Но праздник Святого Богоявления, или Крещения Господня, наступит только завтра, и для того, чтобы мы смогли духовно приобщиться к этим событиям, пережить их как реальность, Церковь готовит нас к празднику постом. Ведь пост помогает нам уйти от телесного и сосредоточиться на духовном. Празднику Богоявления предшествует строгий однодневный пост Крещенского сочельника. Как и в Рождественский сочельник, в этот день не принято вкушать пищу до "первой звезды", и после этого едят только сочиво - отваренные с медом зерна пшеницы или риса. Так как верующий в этот день стараются попасть на службу, а во время богослужения "первую звезду" символизирует выносимая после литургии свеча, то в реальной практике пост Крещенского сочельника должен был бы заканчиваться после утренней литургии. Но в силу того, что в день Крещенского сочельника после Божественной литургии совершается великое освящение воды, на котором также присутствуют верующие, к пище в этот день мы приступаем только после первого "причащения" крещенской водой. То есть пост Крещенского сочельника длится с вечера 17 января (в Церкви день начинается с вечера накануне) до окончания молебна на освящение воды - водосвятия.

Последние годы, не без влияния СМИ, в обыденном сознании сложилось впечатление, что и Крещенский сочельник, и праздник Крещения - это некий диковинный, если не сказать дикий, обычай окунаться в лютый мороз в ледяную прорубь. Ритуальный экстрим, сродни огнехождению мексиканских индейцев или глотанию шпаг древними индусами. Заблуждение. Да, вода, как богосозданная и богоблагословенная стихия, играет особую роль в богослужении и дня накануне праздника Крещения, и самого праздника Богоявления, но смысл не в ней. Да, воду, освящаемую особым чином в день Крещенского сочельника и в день праздника Богоявления Господня, называют святыней, но только Таинство Исповеди и Таинство Причащения дают благодать очищения от грехов.

Что касается народного обычая окунаться в ледяную прорубь в день Крещения, получившего в наши дни непонятно широкое распространение, то он имеет языческие корни и далек от церковного понимания праздника Богоявления, или Крещения.

Дело тут вот в чем. На Руси, в народе, было принято праздновать Святки - период с 7 января до 18 января, с особым, разгульным весельем: масками, переодеваниями, гаданиями. Корни такого празднования уходили в язычество, и, хотя Церковь всегда повторяла, "что Дух Христов не враг благозаконных радостей", она же и пыталась остановить людей, когда эти радости превращались в бесчинства. Церковь напоминала и о греховности гаданий ("упорствующие в этом грехе" подлежали "извержению из лона Церкви"), и о неуместности "переодеваний в звериные одежды и рыкания звероподобным голосом". Осуждались и другие беснования. "Прибегающие к волшебникам или другим подобным, чтобы узнать от них что-либо сокровенное, да подлежат правилу шестилетней епитимьи (т. е. отстранению на шесть лет от Таинства Причастия) … пляски и обряды, совершаемые по-старинному и чуждому христианского жития обряду, отвергаем и определяем: никому из мужей не одеваться в женскую одежду, не свойственную мужу; не носить масок".

Отлучение от Причастия - наказание жестокое, особенно если оно на шесть лет, и народ понимал это. Однако не всех это останавливало. И в народе возникло такое поверье: если на Крещение окунуться в прорубь, вырубленную в форме креста, то с тебя будут смыты все грехи святочного загула. Поэтому традиция окунаться в прорубь на Крещение имеет языческую подоплеку, и в дореволюционных книгах для церковно-священнослужителей она однозначно осуждалась.

Но поскольку сегодняшнее информационное пространство формируется по принципу сенсаций, рассказ о толпах народа, в лютый мороз прыгающих в прорубь, кажется современным СМИ более эффектным, чем спокойное повествование о сути Евангельского события. Отсюда и искаженное представление о празднике Богоявления Господня, или Крещения, как о дне, когда верующие должны лезть в прорубь.

С купаниями разобрались, но что же сама святая вода? В память о Крещении Иисуса Христа ее освящают и в Крещенский сочельник, и в сам праздник Крещения Господня.

Водосвятие - это специальное чинопоследование молитв и священнодействий, сообщающих воде особые благодатные свойства. По многовековому опыту Церкви, святая вода, принимаемая с молитвой, имеет благодатную силу защищать, врачевать и освящать. Потому без святой воды не обходится ни одно богослужение. В церковной жизни святая вода повсюду: именно в освященной воде совершается Таинство Крещения, и ею же, святой водой, провожают усопшего в последний путь, окропляя на кладбище и тело, и гроб - так святыня служит защитой от темных сил.

Мы пьем святую воду, если заболели - натощак, заедая просфорой, и, как сказано молитве: "Да послужит она ко причащению". Святой водой, с молитвой, обдают, благословляя, путешествующих, направляющихся в путь, и учеников перед началом нового учебного года. Ею кропят наши дома при освящении, и все предметы в храме - иконы, кресты, колокола, все, принадлежащее алтарю и служителям алтаря, словом, все. Автомобили, самолеты, подводные лодки и даже ракеты - и это тоже может подлежать освящению святой водой, если мы хотим защитить свою жизнь, обезопасить ее, получить Божье благословение.

Отсюда вопрос: откуда ей взяться в таких количествах? Два раза в год - в Крещенский сочельник и в само Крещение (Богоявление) совершается так называемое "великое освящение воды" - "великая агиасма" (по-гречески святыня). Оно сопровождается молитвой, в которой мы просим Господа: "...прииди и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и освяти воду сию. И дажь ей благодать и избавления, благословение Иорданово..." Отцы Церкви упоминают об особых свойствах богоявленской воды и советуют чаще прибегать к ее целительной помощи.

Кроме великого освящения, для повседневных нужд существует малое освящение воды, совершаемое в храмах каждодневно - так называемая "малая агиасма". Потом этой водой освящают жилье, предметы, окропляют болящих. В отличие от святой воды малого освящения богоявленскую воду советуют пить только натощак, с молитвой "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь". Исключение можно сделать только для очень больных или при внезапно наступившем болезненном состоянии. И, конечно, надо помнить, что использование святой воды в лечебных целях совсем не исключает обращения к врачам и лечения у них.

Кстати, нет никакой необходимости запасать крещенскую воду в промышленных масштабах: свойства этой воды таковы, что, когда она начнет заканчиваться, достаточно просто добавить в нее обычную чистую воду, и она освятится уже имеющейся богоявленской - тут действует принцип неограниченного разбавления. И уж, конечно, точно неважно, ставили ли вы флягу с крещенской водой на землю, когда несли ее домой, или нет - разоблачим напоследок еще одно заблуждение, связанное со святыней.