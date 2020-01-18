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18.01.2020 21:45

"Локомотив-Кубань" догнал ЦСКА в баскетбольной Единой лиге

Текст: Илья Трисвятский
В баскетбольной Единой лиге ВТБ краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал пятую подряд победу и сравнялся с действующим чемпионом Евролиги ЦСКА. Теперь команды делят вторую строчку с показателями 10 выигрышей - 4 поражения.
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Железнодорожники встречались на своей площадке с белорусским клубом "Цмоки-Минск" - 78:70, причем на матче главным судьей работал греческий арбитр Элиас Коромилас, которому помогали его прибалтийские коллеги из Эстонии и Литвы. Несмотря на то, что минчане - аутсайдеры турнира, небольшую разницу в счете в пользу южан объяснить легко. Белорусская команда на стартовом отрезке прошла через затяжную серию поражений, но уступала соперникам немного: 2 очка - казахстанской "Астане", 3 - красноярскому "Енисею", по 4 - подмосковным "Химкам" и казанскому УНИКСу, 5 - "Нижнему Новгороду". Скорее, "драконам" не хватало везения, нежели мастерства. С наступлением календарной зимы пришли и победы. Баскетболисты из столицы Беларуси переиграли на выезде эстонский "Калев" и пермскую "Парму", дома взяли верх над саратовским "Автодором" и здесь же, на своей площадке, заставили изрядно понервничать ЦСКА. Судьба матча с армейцами решилась на последней минуте - только "плюс 3" у "красно-синих" (94:91).

Фото: Euroleague.net
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Так что "Локомотив-Кубань" в субботу сразился с очень приличным соперником. Поскольку один из основных игроков сборной России Дмитрий Кулагин продолжает восстанавливаться после травмы, то он на площадке не появлялся. А в стартовом составе вышел 19-летний защитник Захар Ведищев, потомственный баскетболист, сын президента клуба Андрея Ведищева, который в свое время провел несколько матчей за национальную сборную. Напомним, что в 2019-м по итогам летней кампании континентальных чемпионатов среди команд резерва один из авторитетных специализированных информресурсов включил Ведищева-младшего в топ-список лучших молодых игроков Старого света. В субботу Ведищев провел на площадке 14 минут, порадовал болельщиков и отца попаданием с дальней дистанции. Именно этот точный бросок ценой в три очка и положил начало ключевому рывку "Локо".

Ранее, до начала третьей четверти шла равная игра, а затем хозяева стали уходить вперед и постоянно лидировали вплоть до финальной сирены. Самыми результативными у победителей стали Алан Уильямс (20 очков), Миндаугас Кузминскас (11), Сэм Деккер (11) и Мантас Калниетис. В составе гостей отличился американский защитник Доминез Барнетт (20). Интересно, что пришедший в краснодарский клуб уже по ходу сезона Кузминскас все свои очки набрал в заключительной четверти, то есть проявил лидерские качества в самые нужные моменты.

Получается, что с приходом на пост главного тренера Евгения Пашутина в начале декабря "Локомотив-Кубань" в Единой лиге не знает поражений и одержал уже пять побед подряд! Если в понедельник в центральном матче тура ЦСКА в Питере не справится с местным "Зенитом", то кубанцы по проценту побед выйдут на чистое второе место.

Прямая речь

Евгений Пашутин, главный тренер ПБК "Локомотив-Кубань":

- Очень важно, что мы побеждаем как команда. В большом перерыве мы поговорили в раздевалке о игре в защите против снайперов гостей Лоури и Барнетта, на вторую половину вышли намного более сконцентрированными и смогли остановить лидеров "Цмоки". Барнетт после перерыва, к примеру, набрал только три очка. Выиграли подбор благодаря нашему атлетизму, продолжаем оставаться лучшей командой в этом показателе в Лиге. Не торопились в нападении, были и быстрые прорывы, и игра через "пик-н-роллы". Сила "Локомотива-Кубани" в жесткой защите, подборе и в умном нападении. Будем анализировать ошибки, и улучшать качество игры. Шаг за шагом идем к своей цели.

Результаты других матчей тура

"Зелена-Гура" (Польша) - УНИКС (Казань) - 89:100, "Парма" (Пермский край) - БК "Нижний Новгород" - 106:71.

Оставшиеся игры тура

19 января. "Химки" (Московская область) - "Енисей" (Красноярск). 20 января. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА, "Калев" (Таллин, Эстония) - "Автодор" (Саратов).

Где будем смотреть

19 января, воскресенье

"Матч! Страна"

14.55. "Химки" - "Енисей". Прямая трансляция.

20 января, понедельник

"Матч ТВ"

19.30. "Зенит" - ЦСКА. Прямая трансляция (с получасовым превью и работой экспертов в студии).

Положение команд

1. "Химки" - 12 побед - 1 поражение;

2-3. "Локомотив-Кубань" - 10-4; 

2-3. ЦСКА - 10-4;

4. УНИКС - 8-5;

5-6. "Зенит" - 6-6;

5-6. "Енисей" - 6-6;

7. "Зелена-Гура" - 6-8;

8. "Астана" - 5-7;

9-10. "Калев" - 5-8;

9-10. "Нижний Новгород" - 5-8;

11. "Парма" - 5-9;

12. "Автодор" - 4-8;

13. "Цмоки-Минск" - 3-11.

По итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата в плей-офф выйдут восемь лучших команд.

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