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18.01.2020 04:49
Рубрика: В мире

Мадуро анонсировал уход венесуэльцев из католицизма

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился в Twitter к папе Франциску с обещанием вывести народ страны из католицизма. По словам главы государства, венесуэльцы массово переходят в евангелизм.

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Как отметил Мадуро, католическая церковь компрометировала себя политическими действиями. Он утверждает, что епископы фактически используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию. Так, в сентябре 2019 года в праздновании Рождества Богородицы в штате Лара участвовал оппозиционный лидер Хуан Гуаидо.

Глава Боливарианской республики подчеркнул, что в настоящее время евангелизм исповедует 40 процентов населения страны.

В мире Южная Америка Венесуэла Общество Религия Попытка госпереворота в Венесуэле

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