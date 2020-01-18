Мадуро анонсировал уход венесуэльцев из католицизма

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился в Twitter к папе Франциску с обещанием вывести народ страны из католицизма. По словам главы государства, венесуэльцы массово переходят в евангелизм.

Как отметил Мадуро, католическая церковь компрометировала себя политическими действиями. Он утверждает, что епископы фактически используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию. Так, в сентябре 2019 года в праздновании Рождества Богородицы в штате Лара участвовал оппозиционный лидер Хуан Гуаидо.

Глава Боливарианской республики подчеркнул, что в настоящее время евангелизм исповедует 40 процентов населения страны.