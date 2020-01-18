МИД РФ раскритиковал закон Украины об общем среднем образовании

Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось. Русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации, говорится в комментарии МИД РФ в связи с принятием 16 января Верховной Радой закона "Об общем среднем образовании".

При этом русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке до 5 класса, а затем не менее 80 процентов обучения должно осуществляться на государственном языке. Меньшинства, говорящие на языках стран Евросоюза, будут обучаться на родном языке до 5 класса с постепенным увеличением времени преподавания на украинском языке - с 20 до 60 процентов к 9 классу.

Дипломаты указывают, что вопреки заключению Венецианской комиссии власти не провели консультации с представителями национальностей, проживающих на Украине. Киев по-прежнему идет по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств.

Москва призывает международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей, отмечается в сообщении МИД РФ.