Новости

Лукашенко поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником 16:06
Количество отравившихся питьевой водой в Кизляре достигло 133 человек 15:59
Названы причины запуска в отношении Ирана механизма разрешения споров по СВПД 15:57
Владелец Louis Vuitton признан богатейшим человеком по версии Forbes 15:55
BBC показала первые кадры сериала по "Страже" Терри Пратчетта 15:55
Время работы крещенских купелей в Москве могут продлить на 11 часов 15:52
В Крыму создали Черноморское казачье войско 15:52
В Башкирии в аварии погибли три человека 15:47
Путин возложил венок на Пискаревском мемориальном кладбище 15:40
В Минске дан старт очередному отбору участников на "Евровидение-2020" 15:29
Уволился директор московской школы, где ученик ударил учителя 15:07
АвтоВАЗ переименовал Chevrolet Niva 14:49
На вокзале в Перми пассажиров эвакуировали из-за угрозы о взрыве поезда 14:36
В Госдуме объяснили поворот Киева на разрядку в отношениях с Москвой 14:22
Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии 14:19
Омское предприятие заплатит штраф за озеро из крови 13:59
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 13:39
Ученые рассказали о пользе грецких орехов для сердца и кишечника 13:25
Рублев выиграл второй подряд турнир АТР 13:23
На Ямале в ДТП погибли двое полицейских и мигрант 13:09
Василевский стал четвертым в истории по количеству побед подряд 13:00
Восемь человек отравились едой в доме престарелых в Подмосковье 12:39
Суд арестовал жителя Новокузнецка, устроившего стрельбу в суде 12:24
Названы продукты, снижающие давление 12:21
Эффектные кадры: в Сети появились фото "слоновьей прогулки" МиГ-29 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
18.01.2020 15:57
Рубрика: В мире

Названы причины запуска в отношении Ирана механизма разрешения споров по СВПД

Текст: Александр Саможнев

Евросоюз в лице Германии, Франции и Великобритании запустил 14 января механизм разрешения споров по ядерной программе Ирана под давлением США. Вашингтон, вышедший из соглашения в 2018 году, пригрозил введением пошлин на автомобили из Европы в размере 25 процентов, сообщает газета The Washington Post.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее в словах

По данным Der Spiegel со ссылкой на источник в немецком МИД, на закрытом заседании политических директоров 8 января представители Госдепа прямо озвучили угрозы в адрес Германии, Франции и Великобритании об ограничительных мерах в случае, если они будут мешкать по иранской проблеме. Ситуация обсуждалась на чрезвычайном заседании комитета Бундестага по внешней политике.

Угроза настолько подействовала, что уже 14 января Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма урегулирования споров по ядерной программе Ирана, хотя ранее европейцы хотели дождаться доклада МАГАТЭ по этой теме, отмечает WP.

Фото: AP Photo/Vahid Salemi
Рябков уточнил позицию России о развитии Ираном ракетной программы

Берлин, Париж и Лондон обещали ознакомить с деталями предложения Тегеран, Россию и Китай. В соответствии с документом, подписанты СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе) от 2015 года за исключением американцев, которые вышли из соглашения в 2018 году, имеют право запускать механизм разрешения споров в случае отхода Ирана от договоренностей. Совместная комиссия должна изучить суть претензий. Для этого предоставляется сжатый срок в 15 дней, который консенсусом может быть продлен еще на 15 дней. Если договоренности, устраивающие все стороны, не будут достигнуты, в отношении Тегерана могут быть восстановлены всеобъемлющие санкции ООН.

Это "очень неудачное решение и опасный шаг", которые могут привести к неконтролируемому процессу развала соглашения, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы посылали эти сигналы накануне этого решения и сейчас говорим об этом прямо нашим европейским партнерам", - цитирует РИА Новости Небензю.

По оценкам исполняющего обязанности главы МИД РФ Сергея Лаврова, попытка запустить этот механизм говорит о том, что страны ЕС воспользовались ситуацией, чтобы свалить вину на Иран. В Тегеране назвали такой шаг евротройки стратегической ошибкой.

В мире Ближний Восток Иран В мире Европа Германия В мире Европа Франция В мире Европа Великобритания Ядерная программа Ирана

Главное сегодня

Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии
Россиянам рекомендовали избегать контакта с животными в Юго-Восточной Азии
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Крещенский сочельник: зачем лезть в прорубь и что делать со святой водой
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
В мире
В мире
Как повлияет на российский экспорт соглашение США и Китая
Лесные пожары
Лесные пожары
В Австралии спасли от огня уникальные деревья