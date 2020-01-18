Названы причины запуска в отношении Ирана механизма разрешения споров по СВПД

Евросоюз в лице Германии, Франции и Великобритании запустил 14 января механизм разрешения споров по ядерной программе Ирана под давлением США. Вашингтон, вышедший из соглашения в 2018 году, пригрозил введением пошлин на автомобили из Европы в размере 25 процентов, сообщает газета The Washington Post.

По данным Der Spiegel со ссылкой на источник в немецком МИД, на закрытом заседании политических директоров 8 января представители Госдепа прямо озвучили угрозы в адрес Германии, Франции и Великобритании об ограничительных мерах в случае, если они будут мешкать по иранской проблеме. Ситуация обсуждалась на чрезвычайном заседании комитета Бундестага по внешней политике.

Угроза настолько подействовала, что уже 14 января Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма урегулирования споров по ядерной программе Ирана, хотя ранее европейцы хотели дождаться доклада МАГАТЭ по этой теме, отмечает WP.

Берлин, Париж и Лондон обещали ознакомить с деталями предложения Тегеран, Россию и Китай. В соответствии с документом, подписанты СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе) от 2015 года за исключением американцев, которые вышли из соглашения в 2018 году, имеют право запускать механизм разрешения споров в случае отхода Ирана от договоренностей. Совместная комиссия должна изучить суть претензий. Для этого предоставляется сжатый срок в 15 дней, который консенсусом может быть продлен еще на 15 дней. Если договоренности, устраивающие все стороны, не будут достигнуты, в отношении Тегерана могут быть восстановлены всеобъемлющие санкции ООН.

Это "очень неудачное решение и опасный шаг", которые могут привести к неконтролируемому процессу развала соглашения, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы посылали эти сигналы накануне этого решения и сейчас говорим об этом прямо нашим европейским партнерам", - цитирует РИА Новости Небензю.

По оценкам исполняющего обязанности главы МИД РФ Сергея Лаврова, попытка запустить этот механизм говорит о том, что страны ЕС воспользовались ситуацией, чтобы свалить вину на Иран. В Тегеране назвали такой шаг евротройки стратегической ошибкой.