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18.01.2020 12:21
Рубрика: Общество

Названы продукты, снижающие давление

Текст: Руслан Мельников
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.

Focus.de отмечает, что при повышенном кровяном давлении нужно избегать большого количества соли и соленых продуктов. Также следует осторожно относиться к пище с большим содержанием сахара, продуктам из белой муки, чипсам, картофелю фри и другим жареным блюдам, красному мясу и колбасам. Не стоит злоупотреблять вялеными и копчеными продукты, а также сыром, хлебом, булочками и рыбными консервами. Нужно помнить и о том, что кровяное давление повышает алкоголь.

Фото: iStock
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В здоровом рационе следует сделать ставку на пищу без консервантов и добавок. А вместо соли - использовать такие травы как майоран, розмарин и тимьян, стимулирующие переваривание жира. Также не нужно забывать о чесноке, который снижает кровяное давление и уровень холестерина.

Кроме того в ежедневном меню должны присутствовать фрукты и овощи, листовые овощи и цельнозерновые продукты. Рекомендуется есть чернику и гранат, содержащие много антиоксидантов. В качестве закусок можно использовать несоленые фисташки и другие орехи. Также следует употреблять льняное масло, грецкие орехи и такую морскую рыбу, ​​как лосось или скумбрия, поскольку содержащиеся в них жирные кислоты омега-3 защищают сосуды и снижают высокое кровяное давление. А в качестве напитка лучше использовать зеленый или травяной чай.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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