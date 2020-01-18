Николай Овсиенко: Имена тысяч солдат будут увековечены подо Ржевом

Сегодня в Санкт-Петербурге по поручению и.о. Министра культуры РФ, председателя РВИО Владимира Мединского заместитель Министра культуры РФ Николай Овсиенко посетил предприятия, где полным ходом идет изготовление элементов оформления входной группы Ржевского мемориала Советскому солдату. На листах из кортеновской стали будут нанесены фамилии многих тысяч красноармейцев, погибших подо Ржевом.

- Запечатленные на листах кортеновской стали, тысячи и тысячи имен солдат, визуально будут составлять фотографии. Это "портреты" реальных людей, участвовавших в сражениях за Ржевско-Вяземский выступ: командир танка лейтенант Сигаев; минометчик Пледунков, награжденный медалью "За отвагу"; командир роты автоматчиков капитан Бирюков, уничтоживший 200 фашистов; разведчики старший сержант Лысенко и младший сержант Балыка, снайперы рядовой Урманов и рядовой Найзабеков и многие-многие другие. Мемориал подо Ржевом станет самым масштабным в современной России памятником Советскому Солдату - победителю. И, как написал Владимир Высоцкий: "Здесь все судьбы в единую слиты" - поделился Николай Овсиенко.

Особая структура материала позволит запечатлеть имена и лица воинов на века: кортеновская сталь - особо устойчива к атмосферным осадкам. Под влиянием осадков в течение 1,5-2 лет на поверхности этой стали образуется патина - плотный оксидный слой, который защищает сталь от глубокой коррозии. По прочности материал сопоставим с гранитом и может простоять столетия. Изготовление листов проходит сразу на двух предприятиях ООО "Ньютон Групп" и МЗ "Синергия".

- Композиционно на площади перед скульптурой солдата будут возведены две подпорные стены, облицованные листами из кортеновской стали. Эти стены имеют ломаную геометрию. Эти стены - интерпретация окопов времен сражения подо Ржевом. Условно, если мы стоим в центре площади, мы ощущаем себя участниками боевых действий. На стенах будут запечатлены танкисты, летчики, пехотинцы, артиллеристы. Ведь когда мы видим обобщенные цифры о десятках и сотнях тысяч погибших, мы слабо представляем себе это число - настолько оно громадное. А когда мы видим множество фамилий и лиц, можем ощутить весь масштаб трагедии войны, - рассказал архитектор мемориала Константин Фомин.

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной Армии возводится по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом. Его открытие станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры России и Правительства Тверской области. На территории мемориала будет также построен филиал Музея Победы.

Сбор народных средств ведется через платформу Российского военно-исторического общества ДАР.ИСТОРИЯ.РФ. Внести свой вклад в создание Мемориала может каждый.