Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

Сегодня в Крещенский сочельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воды. Крещенский сочельник - канун крещения Господня, великого для христиан события, которое они вспоминают в этот день.

"Сегодня, как и 2000 тысячи лет, мы свидетельствуем о том, что благодать божия не была тщетна, - сказал патриарх после Божественной литургии в храме Христа Спасителя. - Благодать Божия реально действует в человеческой жизни, свершает чудеса. Сила благодати Божия беспредельна, кроме одного - воли человека. Если человек не желает принимать благодать, если закрывает свое сердце от Господа, не считает, что ему благодать нужна, тогда благодать не дается всуе".

Всуе означает напрасно. Патриарх также подчеркнул, что не стоит ждать немедленных результатов от благодати, она усваивается, по мере готовности человека ее принять. "Кому-то кажется, что она недостаточно эффективно работает, кто-то требует немедленный результат, немедленного чуда. Но благодать, сила Божия, предназначена не для того, чтобы удивлять людей, но чтобы духовно оплодотворять каждого человека... Усваивается благодать по мере нашей с вами готовности и по мере нашего стремления и желания обрести ее", - сказал он.

Благодать подается верующему человеку через церковь и "Духа Святого, который действует и прикасается к каждому из нас".

Вечером патриарх Кирилл отслужит всенощное бдение в Богоявленском Елоховском соборе, а в сам праздник Крещения - или Богоявления - проведет литургию и повторит чин великого освящения воды.

На литургии в канун Крещения Господня и в сам праздник освящают воду - ее могут набрать все желающие. Верующие знают, что она не портится, хранясь год, а то и больше. Верующие знают, что Крещенская вода исцеляет от духовных и телесных болезней, помогает бороться со страстями, отгоняет злые силы. Пьется она небольшими количествами натощак. В сам праздник Крещения принесенной из храма Крещенской водой обычно окропляют стены дома.

На Крещении часто купаются в прорубях-иорданях. Но священники предупреждают, что это не обязательная традиция, и приступать к такому должны люди здоровые, закаленные и испытавшие себя до этого купанием в холодной воде.