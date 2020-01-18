Путин поздравил команду "КАМАЗ-Мастер" с победой в "Дакар-2020"

Президент отметил триумф команды "КАМАЗ-Мастер" - Андрея Каргинова, Андрея Мокеева, Игоря Леонова - победителя ралли-марафона "Дакар-2020" среди грузовиков.

"Вы уверенно прошли все этапы этих легендарных соревнований, проявили упорство, командную сплоченность, нацеленность на результат", - подчеркнул глава государства.

"Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники", - заявил Владимир Путин. "И конечно, ваш триумф стал настоящим подарком для многочисленных болельщиков, для всех, кто поддерживал вас на протяжении напряженной гонки", - добавил он.

Президент пожелал спортсменам новых свершений и спортивной удачи.