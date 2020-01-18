Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" под Петербургом

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. В мероприятии, посвященном 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, вместе с главой государства приняли участие полпред по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Путин также возложит цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище Петербурга и осмотрит трехмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну". Еще он проведет встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

На Невском пятачке 12-18 января 1943 года победоносно прошла операция "Искра" по прорыву кольца вокруг города. Полностью блокада, продолжавшаяся 872 дня, была снята 27 января 1944 года.