Редкая монета с Эдуардом VIII продана в Лондоне за рекордную сумму

Редкая золотая монета английского Королевского монетного двора номиналом в один фунт стерлингов продана на аукционе в Лондоне за рекордную сумму - один миллион фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона долларов). На этой монете, отчеканенной в 1936-м году, изображен британский король Эдуард VIII, правивший с января по декабрь 1936 года.

По данным BBC, раритет диаметром 22 мм и весом 7,98 грамма был выпущен ограниченной серией и никогда не был в обращении из-за отречения от власти Эдуарда VIII, решившегося на такой шаг, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Впоследствии Эдуард, ставший герцогом Виндзорским, попросил Королевский монетный двор отдать ему монеты, однако его преемник Георг VI отклонил просьбу, пишет ТАСС.

Известно, что обладателем редкой монеты стал частный коллекционер, пожелавший остаться неизвестным. Благодаря ему данный экземпляр стал самой ценной монетой в Великобритании. По словам нового владельца, он понимает, что миллион фунтов - это большая сумма для монеты, но "если бы я не купил ее сейчас, у меня бы больше не было такой возможности".